Ekonom till PTS
2025-09-30
Vill du vara med och bidra till en välfungerande digital infrastruktur i Sverige? Hos PTS får du arbeta med analyser och granskningar i en framtidsbransch där teknik och digitalisering står i fokus. Här blir du en del av ett viktigt samhällsuppdrag - och får samtidigt utvecklas i en spännande miljö med både nationella och internationella kontaktytor.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Enheten för marknadstillsyn har ett övergripande ansvar för handläggningen av tillsyn och tvistlösning på avdelningen för marknadsreglering, t.ex. inom samtrafik, -broadcasting- och bredbandsmarknaderna. Vi ansvarar även för tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen). Denna lag kommer att ersättas av en EU-förordning (Gigabit Infrastructure Act (EU) 2024/1309, (GIA), vilket kommer att innebära en hel del spännande implementeringsarbete för enheten. Till våra uppgifter hör även frågor om anmälningsplikt och vi arbetar med en del frågor rörande tillsyn på en myndighetsövergripande nivå. Enheten deltar också i myndighetens internationella arbete, främst inom BEREC.
Jag som blir din chef heter Annika Gullans Wiklund. För mig är det viktigt att skapa en arbetsmiljö där vi känner tillit, gemenskap och arbetsglädje. Jag tror på att bygga vidare på varje medarbetares styrkor och att ge frihet under ansvar - samtidigt som vi alltid har våra gemensamma mål i fokus. Jag är en närvarande chef som värnar om dialog, samarbete och kunskapsdelning. Tillsammans bygger vi en inkluderande kultur där alla får möjlighet att utvecklas och bidra till helheten.
Om rollen
Som ekonom hos oss på PTS får du en central roll i arbetet med att granska, analysera och följa upp marknaden för elektronisk kommunikation. Du arbetar med utredningar, kostnadsberäkningar och analyser med fokus på regelefterlevnad. Arbetet spänner från tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation till att vara delaktig i implementeringen och utvecklingen av det nya europeiska regelverket Gigabit Infrastructure Act (GIA).
Du kommer att samarbeta nära kollegor inom myndigheten och delta i större projekt tillsammans med olika kompetenser och yrkeskategorier. Rollen innebär också många externa kontakter, både nationellt och internationellt, där du bland annat bidrar i expertgrupper tillsammans med andra europeiska regleringsmyndigheter.
Arbetet bedrivs i en snabbt föränderlig bransch där digitalisering och nya regelverk driver utvecklingen framåt. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har ett intresse för teknik och vill sätta dig in i hur tekniska frågor påverkar marknaden. Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig i komplexa analyser och samtidigt bidra till att skapa tydliga och rättssäkra förutsättningar för marknadsaktörer och slutanvändare.
Om dig
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Du har en stark analytisk förmåga och kan sätta dig in i komplexa frågeställningar samt väga samman olika perspektiv. Som person tar du gärna initiativ, tar ansvar för dina uppgifter och levererar självständigt med hög kvalitet. Du har dessutom ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt som gör att du kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomi
• Flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet av ekonomistyrning eller redovisning
• Flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet av utrednings- och analysarbete
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av ekonomiarbete inom telekomsektorn
• Arbetslivserfarenhet av regulatoriska frågor
• Erfarenhet av kostnadsberäkningar av tekniska system
• Arbetslivserfarenhet av att samla in, strukturera och analysera omfattande dataunderlag.
• Arbetslivserfarenhet av tillsynsarbete
• Arbetslivserfarenhet från arbete i offentlig förvaltning eller myndighetsutövning
• Erfarenhet av tvärfunktionella samarbeten
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir ekonom.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef, Annika Gullans Wiklund på Annika.GullansWiklund@pts.se
eller HR-specialist Eva Bennich Rathsman på eva.bennichrathsman@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 14 oktober 2025.
Välkommen med din ansökan senast 14 oktober 2025.
månaslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4359), http://www.pts.se Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Jobbnummer
9533470