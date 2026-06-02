Ekonom med inriktning revision
2026-06-02
Vi söker en erfaren finansiell controller för ett uppdrag inom offentlig sektor, med fokus på ekonomisk granskning, uppföljning och kontroll av bidragsfinansierad verksamhet.
I rollen ansvarar du för att genomföra ekonomiska kontroller och granskningar kopplade till statsbidrag, med syfte att säkerställa korrekt hantering och att gällande regelverk efterlevs. Arbetet omfattar analys, dokumentation och rapportering av granskningsresultat samt löpande dialog med berörda verksamheter.
Uppdraget kan även innebära platsbesök hos olika organisationer. Rollen kräver god förståelse för ekonomistyrning, redovisning och offentlig verksamhet. Vi söker dig som är noggrann, analytisk och van att självständigt driva kvalificerat granskningsarbete.Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Du är ekonom med erfarenhet av revision eller ekonomisk granskning inom offentlig sektor, i första hand från kommunal verksamhet. Erfarenhet av statsbidrag och EU-medel är meriterande. Du är självgående, erfaren och har relevant bakgrund för uppdragets inriktning.
Tillträde och ansökan
Uppdragsperiod: 2026-07-01 – 2026-10-31
Sista ansökningsdagen: 2026-06-08 Placering: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7837777-2032126".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
STOCKHOLM
9943422