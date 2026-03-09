Ekonom med analysfokus
2026-03-09
Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning - vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i "bättre-framtids-branschen". Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se.
Vi söker nu en engagerad och driven ekonom för ett heltidsuppdrag hos vår kund i Åre. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Clockwork och passar dig som vill arbeta i en utvecklande och varierad roll där du får bidra med din kompetens inom ekonomistyrning och analys.Arbetsuppgifter
Som ekonom hos vår kund får du en central roll i arbetet med verksamhetens ekonomiska planering och analys. Uppdraget omfattar kvalificerat ekonomiarbete där du ansvarar för att ta fram och följa upp budget, prognoser och ekonomiska analyser. Du arbetar kontinuerligt med att följa upp verksamhetens resultat och investeringar, och du har en viktig rådgivande funktion i frågor som rör investeringar, taxeunderlag och avgiftsnivåer.
I rollen ingår att utarbeta underlag för taxebeslut samt genomföra avgiftsberäkningar. Du gör även konsekvens- och lönsamhetsanalyser kopplade till investeringsprojekt och bidrar till långsiktig planering. Dessutom deltar du i utvecklingen av ekonomiska styrmodeller och fungerar som ett strategiskt och operativt stöd till både ledning och verksamhet i olika ekonomiska frågor.Profil
Till detta uppdrag söker vi dig som har en akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande och som har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Du har tidigare arbetat med budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning, och du har även erfarenhet av investeringskalkyler och ekonomiska analyser. Har du arbetat i en politiskt styrd organisation eller offentlig verksamhet ser vi det som en viktig tillgång, då rollen kräver förståelse för den typen av beslutsmiljö.
Du har mycket goda kunskaper i Excel och uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Som person är du analytisk, affärsorienterad och drivs av att skapa välgrundade beslutsunderlag som bidrar till verksamhetens utveckling.Så ansöker du
Ansök idag! Detta uppdrag är tidsbegränsat och planeras att starta den 1 augusti 2026 och pågå till 31 maj 2027. Arbetstiderna är förlagda till vardagar, måndag till fredag kl. 8-17.
Vi arbetar löpande med proaktiva intervjuer, ansök därför redan idag via www.clockworkpeople.se.
För frågor, kontakta Malin Tengman, via tfn; 073- 351 27 28. Ersättning
