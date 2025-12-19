Ekonom/Controller till Malte Group
2025-12-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Är du Malte Groups nya Controller?
Malte Group är marknadsledande i Skandinavien inom nyckelfärdiga och skräddarsydda ovanjordslösningar för bränsle- och fordonstvättsystem. Ett familjeföretag med stolta anor - grundat 1909 och drivs idag av femte generationen. All tillverkning sker i den egna produktionsanläggningen i Halmstad, där gedigen kunskap om bränsle och miljö möter innovation och ingenjörskunnande.
Nu växer Malte vidare och söker en trygg och driven Ekonom/Controller som vill bli en viktig del av organisationen. Är du redo för en bred roll i ett mindre bolag där du verkligen gör skillnad? Då kan detta vara helt rätt för dig!
Läs gärna mer på www.maltegroup.se.
Arbetsuppgifter
I rollen som controller blir du en viktig del i såväl dagligt- som strategiskt arbete där du får du ett brett och varierat ansvar inom ekonomi och administration. Du rapporterar direkt till VD och fungerar som högra hand i ekonomiska frågor.. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Löpande bokföring och månadsbokslut
Skatter, deklarationer och moms
Kontroll och kostnadsuppföljning
Lön, tidrapportering och reseräkningar
Hantering av leverantörsfakturor
Stöd vid offerter och fakturering
Valutor och uppföljning av lagersaldo
Övrig administration
Din Profil
Vi tror att du har erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter. Kanske har du arbetat med revision eller som ekonom i ett mindre företag.
Vi ser gärna att du:
Har ekonomisk utbildning, minst på gymnasienivå
Är en van användare av affärssystem (erfarenhet av Monitor är meriterande)
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Som person är du noggrann, pålitlig och jobbar effektivt. Du trivs med ansvar, gillar siffror och uppskattar att arbeta nära verksamheten i ett familjärt bolag där beslutsvägarna är korta.
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Malte Group med oss på OnePartnerGroup Halland AB. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig affärsområdeschef Niclas Arheden på mail: niclas.arheden@onepartnergroup.se
.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande, så vänta inte.
