Ekonom / Administratör
2026-05-29
Ekonomiadministratör till LBF Bygg & Mark
Vill du ha en varierande roll där ekonomi, administration och kommunikation möts?
LBF Bygg & Mark växer och söker nu en engagerad ekonomiadministratör som vill bli en viktig del av vårt team i Arlandastad. Hos oss får du en bred och utvecklande roll där du arbetar nära både ledning, projektledare och övriga medarbetare.
Vi är ett väletablerat byggföretag med över 25 års erfarenhet inom bygg, mark och entreprenad. På LBF värdesätter vi engagemang, ansvarstagande och god laganda - och vi tror på att utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring
Leverantörs- och kundfakturor
Momsredovisning och deklarationer
Löneadministration
Avstämningar och stöd vid bokslut
Administrativt stöd till projektledare och ledning
Dokumenthantering och övrig administration
Sociala medier och publicering av innehåll
Framtagning och uppdatering av annonser, texter och marknadsmaterial
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ekonomi och administration
Är noggrann, strukturerad och självgående
Trivs med att ta ansvar och arbeta med varierande arbetsuppgifter
Har goda kunskaper i Microsoft Office
Är kommunikativ och tycker om att samarbeta med andra
Har intresse för sociala medier och gillar att formulera texter och innehåll
Meriterande
Erfarenhet från bygg- eller entreprenadbranschen
Kunskaper i Fortnox
Erfarenhet av Next Project
Erfarenhet av lönehantering och projektadministration
Vi erbjuder
En trygg och familjär arbetsplats
Korta beslutsvägar och nära samarbete med ledningen
Ett engagerat team med hög kompetens
Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll
En varierad vardag där ingen dag är den andra likOm tjänsten
Placering: Arlandastad
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka CV och personligt brev till jobb@lbf.se
Läs mer om oss på www.lbf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: jobb@lbf.se
