Egenvårdsansvarig till Kronans Apotek i Askim - Kronans Apotek AB - Apotekarjobb i Göteborg

Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Göteborg2021-07-06Vi på Kronans Apotek älskar hälsa och strävar hela tiden efter att utvecklas och se till kundens behov. Är du apotekstekniker och vill jobba på ett kundnära apotek och bli en del av ett fantastiskt team, se hit!Din roll som egenvårdsansvarigSom egenvårdsansvarig på Kronans Apotek är du vår och apotekets expert på receptfria läkemedel och vårt egenvårdssortiment. Nu söker vi vår nya drivna kollega som brinner för god service och bra kundbemötande. Hos oss är kunden alltid i fokus och vi lägger stor vikt vid att alla är med och bidrar till härlig teamkänsla och arbetsmiljö. Här blir du en del av ett härligt gäng på 5 medarbetare som tillsammans arbetar för att nå apotekets mål. Till er hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet. Som Egenvårdsansvarig ansvarar du för att driva försäljningsökning av handelsvaror och receptfria läkemedel på apoteket. Tillsammans med apotekschef och läkemedelsansvarig optimerar du kampanjer och säljaktiviteter. Din uppgift är också att coacha dina kollegor i exempel kundbemötande och rådgivning. Din roll är också arbetar du flexibelt över hela apoteket efter behov med kundmöten, rågivning, kassa, lager, sortiment och kampanj.Apotekets öppettider: Vardagar 9-19, lördag - söndag 10-16.Exempel på arbetsuppgifter- Professionell rådgivning och försäljning av receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter.- Arbeta för bästa möjliga service, positiv atmosfär och för ordning och reda på apoteket.- Arbeta med och underhålla ett effektivt och fungerande lager på apoteket.- Etablera/utveckla lokala förmånliga samarbeten på marknaden för Apoteket.Vem är du?Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker från yrkeshögskola. Antingen är du i början av din karriär eller har du längre erfarenhet och vill sprida och inspirera med din kunskap till dina nya Kronans kollegor. Kulturen hos Kronans apotek präglas av öppenhet, driv och positivitet, därför tror vi att du har de egenskaperna. Du trivs i mötet med kund och genom din lyhördhet och engagemang ger du en service i världsklass! Har du även erfarenhet av service och försäljning är det meriterande. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet över hela apoteket därför ställer vi höga krav på att du kan arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i dina personliga egenskaper, drivkrafter och förmågan att lösa nya problem som du ställs inför.När du blir en av ossVi erbjuder dig en öppen arbetsplats med mycket glädje, där du får ta egna initiativ och eget ansvar. Vi tror på motiverade team för att kunna lyckas och därför satsar vi på ett anpassat och digitalt utbud av utbildningar som passar för just dig och din utveckling. För rätt person finns det många spännande möjligheter, inte bara inom Kronans Apotek utan inom hela Oriola gruppen.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning, heltid eller deltid enligt överenskommelseTillträde: 1 oktober eller enligt överenskommelseHar du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta apotekschef för apoteket, Shela Erfatpour, shela.erfatpour@kronansapotek.se Vill du vara med?Tycker du att detta låter lika spännande som vi tycker att det är. Skicka då in ett motiveringsbrev och ditt CV via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag, så skicka din ansökan redan idag!Säljsamtal undanbedes!Kronans Apotek är den moderna och kundnära apotekskedjan som förenar utveckling med omtanke. Vi är en partner för hälsa genom hela livet och en del av ett friskare imorgon. Våra 2600 medarbetare är grundstenen i vår verksamhet och det är deras drivkraft och potential som får oss att lyckas!Som en del av Oriola-koncernen är vi den enda apotekskedjan i Sverige som medverkar i alla led av läkemedelsförsörjningen. Hos oss får du tillgång till en mångfald av expertis samt utvecklande och inspirerande möjligheter inom hela koncernen. Just nu befinner vi oss på en spännande resa med en kraftigt växande E-handel och vi utökar frekvent vårt utbud av tjänster för hälsa och välmående.Vi lovar att göra vårt bästa för att stötta din utveckling och skapa förutsättningar för att du ska ha en lång och rolig karriär hos oss - och förväntar oss att du gör detsamma med vår. Drivna av vårt syfte, hälsa för livet, tar vi ett stort samhällsansvar och bryr oss om våra kunder på riktigt och överträffar deras förväntningar varje dag!Vill du också arbeta tillsammans för hälsa?Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-07-06Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-07-25Kronans Apotek AB5850537