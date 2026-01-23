Duktiga B-chaufförer
GB Grossisten Jönköping AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-01-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GB Grossisten Jönköping AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Hjo
, Värnamo
, Tibro
eller i hela Sverige
#jobbjustnu
Nu söker vi B-chaufförer för distribution av frysta varor
Vem är du?
Du är utåtriktad med en utvecklad förmåga att knyta och odla kontakter och trivs med att ge bästa service till våra kunder och kollegor. Du hanterar svenska väl, i både tal och skrift. Du är positiv, noggrann, målmedveten, uthållig och kommunikativ.
En framgångsrik kandidat för denna tjänst har ett genuint intresse för kund och konsument, samt en god förståelse för service.
B-kort ett krav
Vad får du?
Du får jobba med några av Sveriges starkaste varumärken inom snabbrörliga konsumtionsprodukter, samt bli en del i ett trevligt och säljande team.
Arbetsuppgifter
Utkörning av varor till kund. Publiceringsdatum2026-01-23Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så du är välkommen med din ansökan snarast, dock senast 31 mars 2026.
Ansökan skickas till gustaf.lindblad@varsego.seKontaktuppgifter för detta jobb
Frågor om tjänsten hänvisas tillGustaf.lindblad@varsego.se
0761048827 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: gustaf.lindblad@varsego.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B-Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GB Grossisten Jönköping AB
(org.nr 556687-0555)
Momarken 5 (visa karta
)
556 50 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GB Grossisten Jönköping Jobbnummer
9700825