Duktiga B-chaufförer

GB Grossisten Jönköping AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2026-01-23


Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos GB Grossisten Jönköping AB i Jönköping, Vaggeryd, Hjo, Värnamo, Tibro eller i hela Sverige

#jobbjustnu

Nu söker vi B-chaufförer för distribution av frysta varor

Vem är du?
Du är utåtriktad med en utvecklad förmåga att knyta och odla kontakter och trivs med att ge bästa service till våra kunder och kollegor. Du hanterar svenska väl, i både tal och skrift. Du är positiv, noggrann, målmedveten, uthållig och kommunikativ.

En framgångsrik kandidat för denna tjänst har ett genuint intresse för kund och konsument, samt en god förståelse för service.

B-kort ett krav

Vad får du?
Du får jobba med några av Sveriges starkaste varumärken inom snabbrörliga konsumtionsprodukter, samt bli en del i ett trevligt och säljande team.

Arbetsuppgifter
Utkörning av varor till kund.

Publiceringsdatum
2026-01-23

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så du är välkommen med din ansökan snarast, dock senast 31 mars 2026.
Ansökan skickas till gustaf.lindblad@varsego.se

Kontaktuppgifter för detta jobb
Frågor om tjänsten hänvisas till
Gustaf.lindblad@varsego.se
0761048827

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: gustaf.lindblad@varsego.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B-Chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GB Grossisten Jönköping AB (org.nr 556687-0555)
Momarken 5 (visa karta)
556 50  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
GB Grossisten Jönköping

Jobbnummer
9700825

Prenumerera på jobb från GB Grossisten Jönköping AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos GB Grossisten Jönköping AB: