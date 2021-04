Driven Byggingenjör till Hallsta pappersbruk - Holmen AB - Byggjobb i Norrtälje

Holmen AB / Byggjobb / Norrtälje2021-04-07Ett smart och meningsfullt val!Brinner du för byggnadstekniska frågor i en stimulerande och varierande miljö? Då är Hallsta Pappersbruk rätt arbetsplats för dig!Din nya arbetsplatsHallsta är ett av Europas ledande bruk inom nischen färskfiberbaserat specialpapper. Vi driver utvecklingen mot framtidens pappersprodukter med stort fokus på hållbarhet. Våra produkter är klimatneutrala och vårt bruk är idag helt självförsörjande på ånga. Här har du alltid nära till kunniga och engagerade kollegor. Viljan att göra ett bra jobb och bidra till en grönare framtid är tydlig. Hos oss hittar du närmare 400 medarbetare. Vi finns längs den vackra Roslagskusten, 4 mil norr om Norrtälje och 6 mil öster om Uppsala.Din framtida utmaningSom Byggingenjör inom Centralt Underhåll på Hallsta pappersbruk kommer du ha det övergripande ansvaret för att vidmakthålla, utveckla och förbättra våra byggnadstekniska konstruktioner och fastigheter. Det innebär bland annat att arbeta med långsiktiga strategier och underhållsplaner samt att prioritera och säkerställa kostnadseffektiva investeringar. I rollen kommer du att verka som expertstöd till organisationen och vara behjälplig vid t ex framtagande av förfrågningsunderlag inom disciplinen. Du kommer även att leda och delta i tekniska projekt inom ditt område.För att lyckas i rollenVi söker dig som har en akademiska examen eller motsvarande utbildning med inriktning bygg- eller konstruktionsteknik samt har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Fabrikens byggnadsbestånd är både modernt och av äldre karaktär, vilket gör att du som person behöver ha en god analytisk förmåga och kan avgöra vilken typ av insats som är bäst lämplig där gammalt möter nytt. Rollen kräver en förmåga och fingertoppskänsla i möte med människor, du kommer att ha mycket kontakter så väl interna som externa. Du kommer även att ha ett högt inflytande i många frågor, vilket innebär att du behöver vara både självständig och trygg i din roll men också lyhörd inför andras åsikter.Du har goda kunskaper i att hantera stora mängder data och har en förmåga att skapa överskådliga presentationsmodeller utifrån analytisk- och specialiserad fakta. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med byggnadsmiljösamordning både BAS P och BAS U, vi ser gärna att du även har grundläggande kunskaper i CAD.Vi erbjuder digHos oss får du det bästa av två världar. På Hallsta pappersbruk så arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete med stort eget ansvar. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.Vi sätter dig som medarbetare i fokus, vilket innebär att vi lägger stor vikt till introduktionen så att du kommer in i rollen på ett bra sätt. Holmen präglas mycket av intern rörlighet, då du som medarbetare har stora möjligheter till utveckling inom företaget. Vidare kan vi erbjuda boenden till en låg kostnad, både permanenta, samt enkla övernattningslägenheter.Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Välkommen med din ansökan.Vi får skogen att växa och geHolmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 300 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.Innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar innovativa pappersprodukter av färsk fiber, väl anpassade för böcker, magasin, reklam och förpackningar. Vi specialiserar oss på de användningsområden där lätta papper med hög bulk och ljushet samt goda tryckegenskaper ären fördel. Den färska fibern från hållbart brukade skogar är också en förutsättning för morgondagens returpapper. Våra bruk ligger i Braviken utanför Norrköping och i Hallstavik norr om Stockholm.Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning 100%2021-04-07Marknadsmässig lönATKSommartidFriskvårdsbidragGymSista dag att ansöka är 2021-04-27Holmen AB5677312