Drifttekniker till fastighetsbolag
Randstad AB / Fastighetsskötarjobb / Gävle Visa alla fastighetsskötarjobb i Gävle
2026-03-02
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vill du få möjlighet att växa i en spännande roll i ett populärt fastighetsbolag, där du får vara med och vidareutveckla bolagets fastigheter? Trivs du på en arbetsplats med högt tempo och många kontakter med kunder, leverantörer och arbetskamrater? Då har vi en spännande roll som väntar dig! Ockelbogårdar söker nu en Drifttekniker för ett längre vikariat till 2027-07-31.
Bolagets kontor finns i moderna, trivsamma lokaler strax intill tågstationen i centrala Ockelbo. Närbelägna Gävle och Sandviken nås enkelt med tåg, buss eller bil.
Som Drifttekniker hos Ockelbogårdar ingår du i ett team tillsammans med våra bovärdar. I din roll ansvarar du för fastigheternas driftteknik och energifrågor. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för driften och det förebyggande underhållet av fastighetens tekniska system. Du hanterar fastigheternas tekniska system, säkerställer lagstadgade besiktningar och arbetar aktivt med energiuppföljning och förebyggande underhåll inom bland annat värme och ventilation.
För att lyckas i rollen krävs att du har en hög arbetskapacitet och förmåga att hantera flera processer samtidigt. Som person är du självgående och ansvarstagande. Du har ett strukturerat arbetssätt och du är serviceinriktad, prestigelös och har god förmåga till samarbete.
För arbetet krävs att du har minst en gymnasieexamen och bred teknisk erfarenhet inom fastighetsdrift. Du har god datorvana och känner dig bekväm med hantering av olika system. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav samt B-körkort. Stor vikt kommer vid rekryteringen att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
I den här rekryteringen samarbetar Ockelbogårdar med Randstad. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Lindqvist, anna.lindqvist@randstad.se
på Randstad.
Skicka in din intresseanmälan via länken så snart som möjligt, dock senast 2026-03-22. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV samt personliga brev i samma dokument i din intresseanmälan.
Ansvarsområden
Ansvar för fastigheternas driftteknik och energifrågor.
Hålla inventering av befintliga tekniska anläggningar.
Ansvara för att OVK-besiktningar och att besiktning av hissar genomförs enligt lagkrav samt att brister åtgärdas.
Förebyggande underhåll inom värme, ventilation osv.
Avläsning av vatten, värme och el, kontroll av legionella, radonmätningar och filterbyten.
Hantering av felanmälningar, servicearbeten i fläktrum och på styr och regler.
Övervakning av energisystem och energiuppföljning.
Hantera driftlarm.
Hantera felanmälningar.
Genomföra och åtgärda lägenhetsbesiktningar.
Sköta tilldelade tjänstefordon.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieexamen
Bred teknisk erfarenhet inom fastighetsdrift
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkortOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Ej specificerad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9772667