Drifttekniker till Biogasanläggningen - Uppsala Vatten och Avfall AB - Elkraftsjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten och Avfall AB / Elkraftsjobb / Uppsala2020-08-25Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar bland annat för hantering av hushållsavfallet i Uppsala kommun. Till avfallsavdelningen söker vi nu drifttekniker med mekaniskt kunnande till biogassektionen. Biogassektionen producerar biogas av matavfallet och förser stora delar av stadsbussarna med drivmedel.2020-08-25Det är en processindustri som är tekniskt avancerad och innehåller mycket varierande uppgifter vilket gör arbetet omväxlande. Den dagliga driften innefattar mottagning och bearbetning av matavfall i processanläggningen samt hela kedjan till försäljning av färdig fordonsgas. Det innebär driftövervakning av våra anläggningar, process-, gasuppgradering-samt tankstationsanläggningar. Utöver det kommer du att arbeta med underhåll och reparation av kompressorer, pumpar och maskiner samt städ och rutinadministration. Truck och lastmaskinsarbete ingår några timmar per veckaSom person är du serviceinriktad och mångsysslare inom det tekniska området kombinerat med intresse att lära sig. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Du trivs och vill vara delaktig i en verksamhet som är under utveckling och stimuleras av en roll där du förväntas ta egna initiativ och uppfattar nya problem som stimulerande utmaningar. Du skall ha en gymnasieutbildning med någon teknisk inriktning och ha förmåga att sätta dig in i olika tekniska system såsom maskin, pneumatik, och automatik. Alternativt har du motsvarande kompetens från arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av svetsning och mekaniskt underhåll är starkt meriterande, truck och lastmaskin utbildar vi dig på. B-körkort är ett krav.Normalarbetstiden är 07:00-16:00 med kvällsarbete var femte vecka 13:00-22:00, och beredskap var sjunde vecka dygnet runt, då du har ansvaret för alla anläggningar utanför kontorstid, vilket kräver inställelsetid på max 45 min.Övriga upplysningarAnställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen.För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.Tjänsten inleds med 6 månaders provanställningMer informationMer information om tjänsten lämnas av Lennart Nordin, , på telefon 018-727 93 71 . Tillträde efter överenskommelse.Din ansökan vill vi ha snarast men dock senast 2020-09-11. Ansökan innehållande personligt brev och CV skickas via länk på hemsidan https://www.uppsalavatten.se/om-oss/foretaget/jobba-hos-oss/ Sista dag att ansöka är 2020-09-11Uppsala Vatten och Avfall ABRAPSGATAN 7 UPPSALA BUSINESS PARK75144 UPPSALA5333158