Drifttekniker Till Abena Ab, Kisa
Abena AB / Maskinreparatörsjobb / Kinda Visa alla maskinreparatörsjobb i Kinda
2025-11-10
Vill du vara med och säkerställa att vår maskinpark håller hög teknisk tillgänglighet? Vi söker en engagerad Drifttekniker som vill bidra med problemlösning, underhåll och utveckling av våra maskiner och arbetssätt.
Som Drifttekniker hos oss får du en praktisk och utvecklande roll där du arbetar nära produktionen och är en viktig del i att säkerställa att vår maskinpark fungerar optimalt. Du är den som snabbt rycker in vid tekniska problem och stöttar produktionspersonalen med inställningar och omställningar. Du arbetar både akut och förebyggande med underhåll - rollen kräver att du trivs med att vara aktiv i den dagliga driften, samtidigt som du bidrar till långsiktiga förbättringar. Vid behov kan du också köra maskin.
Du rapporterar direkt till underhållschefen och samarbetar tätt med arbetskamrater inom produktion och lager. Tillsammans med övriga på Underhåll är du en nyckelperson i att minska stopptider, höja tillgängligheten och utveckla våra arbetssätt.
På Underhållsavdelningen tillämpas dagtid och skiftarbete, utifrån verksamhetens behov.
Din profil
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och trivs med att ta ansvar för att lösa dina uppgifter, både enskilt och tillsammans med dina arbetskamrater. För att kvalificera till rollen som Drifttekniker har du tidigare erfarenhet från tillverkande industri, från roll som drifttekniker/underhållstekniker eller liknande. Du har en minst gymnasieexamen i grunden, tillsammans med mycket god teknisk förståelse och goda kunskaper i det svenska språket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är engagerad och ansvarstagande. Du har en positiv inställning, är ordningsam och noggrann samt värnar om en trivsam och säker arbetsmiljö.
Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta Underhållschef Daniel Johansson
Underhållschef
Daniel Johansson dajo@abena.se
