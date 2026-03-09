Drifttekniker Dricksvatten
Är du vår nya drifttekniker?
Vill du vara med och säkerställa att tusentals människor varje dag har tillgång till rent och säkert dricksvatten? Hos oss på Tekniska verken får du en viktig roll i en samhällsviktig verksamhet - på riktigt. Nu söker vi en engagerad drifttekniker till vår dricksvattenproduktion som vill arbeta med en av samhällets viktigaste resurser.
Som drifttekniker inom dricksvattenproduktion arbetar du med drift, övervakning och optimering av våra vattenverk och tillhörande anläggningar. Du är en del av ett engagerat team som tillsammans ansvarar för att produktionen fungerar stabilt, effektivt och med hög kvalitet - dygnet runt, året om. Med varierande och givande arbetsuppgifter kommer dina dagar vara fyllda med att:
- driftövervaka vattenanläggningarna
- utföra förebyggande och avhjälpande underhåll
- felsöka och åtgärda driftstörningar
- utföra provtagningar
- delta i förbättringsarbete
Våra arbetsuppgifter utförs både inom- och utomhus, och beredskap ingår i tjänsten.
Är du den vi söker?
Du gillar att lösa problem och tar dig an utmaningar med lugn och struktur. Du är flexibel när förutsättningarna förändras, bygger relationer och samarbetar lätt med andra. Med ett starkt ansvarstagande och engagemang bidrar du till en stabil, säker och effektiv drift varje dag.
Vi ser att du har:
- Utbildning som drifttekniker alternativt annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig
- Erfarenhet av underhållsarbete
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt
Erfarenhet inom VA-området eller processindustri ses meriterande.
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta Jenny Ulvan, 013-30 84 28. Facklig information lämnas av Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. För rekryteringsprocessen ansvarar Filippa Dahlgren, HR-partner, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte på att söka redan idag, dock senast den 5 april.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
