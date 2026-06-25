Drifttekniker
Fastighets Ab Balder / Fastighetsskötarjobb / Mariestad Visa alla fastighetsskötarjobb i Mariestad
2026-06-25
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Vi är Balder. Vi vill ju påstå att vi inte är som alla andra fastighetsbolag. Att vi vågar utmana branschens gamla sanningar. Att man visst kan ha en bredd av bostäder, kommersiellt och hotell och såväl bygga nytt som att utveckla det vi redan har. Eftersom vi äger fastigheterna slipper du jaga timmar och tänka på fakturering, i stället kan du fokusera på driften och att fastigheterna är i toppskick.
Din Roll Som drifttekniker ansvarar du för den dagliga driften av våra fastigheter i Skövde, Mariestad och Karlstad. Du arbetar både självständigt och i team med förebyggande och felavhjälpande underhåll, optimering av tekniska system och energieffektivisering.
Arbetet innebär bland annat:
Drift, felsökning och optimering av värme-, kyl-, ventilation- och styrsystem.
Byten av ställdon, styrventiler, givare, pumpar, fläktar och andra tekniska komponenter.
Energiuppföljning och förslag på förbättringsåtgärder.
Kontakt med hyresgäster, entreprenörer och kollegor i driftteamet.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av teknisk fastighetsdrift och goda kunskaper inom VVS med fokus på värmesystem.
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med varierande styrsystem.
Är lösningsorienterad, analytisk och har ett öga för energieffektivisering.
Är social och trivs i mötet med hyresgäster, entreprenörer och kollegor.
Har B-körkort (krav).
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder ett flexibelt arbete där du kan styra över din egen arbetsdag med varierande arbetsuppgifter. Du kommer få möjlighet att utvecklas inom yrkesrollen och ta stort ansvar för dina fastigheter. Vi är ett bra team idag och ser fram emot att välkomna ytterligare fler uppskattade medarbetare.
Låter detta som nästa steg i din karriär?
Skicka då in din ansökan redan idag eftersom vi arbetar med löpande urval. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning, arbete på plats fem dagar i veckan. placeringsort är Skövde/Mariestad, men resor till Karlstad och trestad förekommer.
Om du vill veta mer om rollen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryteringsansvarig Matina Khosravian på matina.khosravian@balder.se
.
När du har skickat in din ansökan kommer du få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor.
Observera att handläggningstiden av din ansökan kan dra ut på tiden under semesterperioden
Välkommen till ett bolag fullt av möjligheter!
#LI-MK1
Varmt välkommen till ett bolag fullt av möjligheter!
#LI-MK1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969709-2070387". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets AB Balder
(org.nr 556525-6905), https://karriar.balder.se
Timmervägen 7B (visa karta
)
549 64 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9978499