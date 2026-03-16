Drifttekniker
2026-03-16
Genomförandeavdelningen i Arboga söker nu fler IT tekniker till vår avdelning som tillhör Försvarsmaktens Telekommunikations- och Informationssystemsförband (FMTIS).Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Vår avdelning i Arboga växer med fler arbetsuppgifter och vi behöver bli fler IT tekniker som vill utvecklas tillsammans med oss på vår tillväxtresa. Ett unikt tillfälle att skaffa sig bättre IT kunskaper och kunna välja inriktning mot något av våra många olika uppdrag.
Tjänsten innefattar bland annat arbete med dagliga ärenden, beställningar/projekt, leveranser, felsökning, förebyggande arbete, dokumentation och rådgivning. Support med enklare ärenden och även stöd inom nät & server sökes. Nätverkande och kontakt med olika förband inom försvarsmakten och även andra myndigheter. Resor i tjänsten förekommer.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet.Kvalifikationer
Utbildning med inriktning data/IT/teknik, eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga av arbetsgivaren.
Erfarenhet av installation, driftsättning och felsökning inom data/IT-området
Kunskap inom nätverksuppbyggnad
Minst 3 års erfarenhet av IT
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vana av administration
B-körkort manuell växellåda
Meriterande:
Erfarenhet om Försvarsmaktens verksamhet och organisation
Behörighet för våra system i högre säkerhetsklass
Serverkompetens
Militär grundutbildning
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
Tre timmars träning på arbetstid/vecka.
Försvarsmakten står för träningskläder och du får ersättning för träningsskor och vissa startavgifter.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder.
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad, har lätt för att ta kontakt med människor och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du tar gärna initiativ, kan arbeta självständigt och strukturerat under eget ansvar likväl som att vara en god lagspelare i vårt arbetslag och du strävar efter att uppnå resultat av hög kvalité. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tillträde snarast eller enligt överrenskommelse.
Befattningen är en tillsvidareanställning som civilt anställd och inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten. Välkommen med din ansökan senast 20260327. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Jessica Windahl 070-149 84 75 eller jessica.windahl@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
