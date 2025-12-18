Drifttekniker
Statens Fastighetsverk / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Fastighetsverk i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Ekerö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Fastighetsområdet SFV Ulriksdal förvaltar bland annat de kungliga slotten Ulriksdal, Haga, Rosersberg, Strömsholm, Gripsholm och Tullgarn med tillhörande slottsområden och parker samt ett flertal andra byggnader i Stockholmsområdet, Södermanland och Västmanland. Vi är drygt 35 personer som arbetar på SFV Ulriksdal.
Nu söker vi dig som vill arbeta med fastighetsdrift i områdena Ulriksdal och Haga.
Din roll
Du ingår i ett kunnigt team bestående av parktekniker, teknisk förvaltare, förvaltningsassistent, förvaltare och driftchef. Du genomför det löpande arbetet med driften i Ulriksdal och Haga.
Dina huvudsakliga arbetsområden är:
• Daglig tillsyn och skötsel
• Mediauppföljning, energi- och driftoptimering
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Felavhjälpande underhåll av bland annat VVS-anläggningar, undercentraler, fläktrum, kylsystem samt pellets- och biooljepannor.
I rollen samverkar du med kollegor och har daglig kontakt med våra hyresgäster. Du jobbar med kulturhistoriska byggnader och därför arbetar du efter de särskilda krav som finns inom området.
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Din profil
Vi söker dig som har utbildning inom driftteknik eller motsvarande, alternativt likvärdig kunskap från arbetslivet. Du har också:
• några år erfarenhet inom drift och underhåll från rollen som drifttekniker eller motsvarande där du arbetat mot hyresgäster,
• förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift samt
• B-körkort då beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Det är meriterande om du har:
• utbildning som anläggningsskötare inom brandlarm samt
• elbehörighet
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i rollen uppskattar du det personliga mötet och har förmåga att driva ditt arbete framåt både på egen hand och i grupp. Du tar egna initiativ för att hitta lösningar i arbetet som bidrar till ett förbättrat resultat och arbetssätt. Du är strukturerad och har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Richard Krentzel tfn 010 478 78 34.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Solna
Möjlighet till distansarbete: Det finns begränsade möjligheter till distansarbete i rollen som drifttekniker.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av våra förmåner och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Fastighetsverk
(org.nr 202100-4474), http://www.statensfastighetsverk.se/ Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
9651090