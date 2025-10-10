Drifttekniker - dörrmiljö
Västfastigheter Drift ansvarar för drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll och kundservice.
Våra fastigheter är komplexa och tekniskt utmanande. Med vårt specialistkunnande och kännedom om våra kunders villkor är vi med och skapar förutsättningar för livsviktig vård. Nu har vi en ledig tjänst som drifttekniker till vår driftenhet Hiss och port, med placering vid Östra sjukhuset. Området ansvarar för Östra sjukhuset, Sahlgrenska, Mölndals sjukhus samt Högsbo närsjukhus.Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker hos oss arbetar du både självständigt och i team. Med stöd av driftchef och kollegor hanterar och prioriterar du arbetsorder. Arbetet är varierat och stimulerande, där du tar stort eget ansvar. I din roll kommer du i första hand arbeta med tillsyn och skötselåtgärder samt med felavhjälpande underhåll av dörrar och lås. Du arbetar även med service och installationer åt våra kunder. Vår drift- och serviceverksamhet är organiserad utifrån teknikområden. Din enhets ansvarsområden innefattar dörrmiljöer med tillhörande styrningar, automatik och lås. På enheten arbetar även 5 hisstekniker samt en tekniker med ansvar för patientlyftar och rörpost. Du kan även behöva hjälpa till med driftproblem på andra avdelningar än dörrmiljöer vid behov. Du ansvarar för att rapportera åtgärder i vårt affärssystem och att hantera den första kontrollen av genererade fakturor.
Resor mellan sjukhusen i Göteborg förekommer i tjänsten. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå, där du tillsammans med andra medarbetare i beredskap vid behov avhjälper fel på alla förekommande installationer i fastigheterna. Tjänsten avser placering på Östra sjukhuset men kan ändras om behovet ändras.Kvalifikationer
Du har som lägst treårig teknisk gymnasieutbildning med inriktning el eller mekanik, alternativt motsvarande utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har tidigare erfarenhet i yrket och är van att arbeta i en roll som kräver bred kunskap inom drift. Du har även erfarenhet av arbete med service av dörrar och portar samt tillhörande automatik och övriga system i en dörrmiljö. Dina kunskaper i Officepaketet är goda, och du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Då det förekommer resor i arbetet är B-körkort ett krav.
Meriterande är B eller högre el-auktorisation, vana av att arbeta med arbetsorder samt om du har tidigare erfarenhet av arbete med hissar.
Vi tror att du är en engagerad person som är duktig på att bygga kommunikativa nätverk, och har lätt för att samarbeta med andra. Du har ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt, och har god samordningsförmåga. Du är noggrann och handlingskraftig, har lätt för att ta initiativ och är van att självständigt ansvara för och lösa uppkomna problem. Som person värdesätter du att få arbeta tillsammans med engagerade kollegor, och du känner stolthet i din yrkesroll. Gemensamt ansvar för ditt och ditt teams leverans är en självklarhet för dig.
Rekryteringsprocessen
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan senast 31 oktober!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
