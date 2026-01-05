Driftingenjör till Gryaab AB
Göteborgs kommun / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-01-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett variationsrikt arbete där du får använda många delar av din kompetens? Då är tjänsten som driftingenjör hos oss något för dig! Som driftingenjör i Driftplaneringsgruppen på produktionsavdelningen ansvarar du för att i nära samarbete med gruppchef och dina närmsta kollegor säkerställa anläggningens funktion så att önskat reningsresultat kan uppnås.
Det innebär planering av underhåll och samordning av planerade aktiviteter så att vår tekniska anläggning har den höga tillgänglighet och status som vi har på Gryaab.
Driftplaneringsgruppen består idag av ett tiotal härliga medarbetare med mångårig ingenjörserfarenhet som tillsammans arbetar för en driftsäker och effektiv anläggning som klarar av framtidens utveckling. Du kommer att möta engagerade och samarbetsvilliga kollegor i gruppen och på avdelningen.
Jag som rekryterar heter Axel Flygare och som chef för Driftplaneringsgruppen strävar jag efter att skapa en miljö där kompetenta ingenjörer får utrymme att växa. Jag tror på frihet under ansvar och söker dig som är självgående, tar initiativ och känner stolthet i att äga och driva dina leveranser.
Vi söker just nu förstärkning i form av en ny kollega till gruppen med huvudsakliga arbetsuppgifter inom:
- att identifiera fel och brister inom driftområdet och initiera åtgärder.
- att planera, beställa och följa upp långsiktigt underhåll på anläggningen inom driftområdet.
- att samråda och informera kontrollrumsingenjör, drifttekniker, gruppchef och andra driftområden om driftstatus och omställningar.
- att samordna arbetsmiljön inom sina områden så att samtidiga planerade arbeten inte ökar risken för skador på person eller egendom.
- att bevaka anläggningens funktion och resultat, identifierar oönskade förhållande och initierar åtgärder, samt bistår gruppchef samt andra enheter med upplysningar avseende funktion och resultat inom olika områden.
- att medverka i projekt och driva mindre uppdrag själv med stöttning av projektingenjör.
På sikt förväntas tjänsten ingå i Gryaabs beredskapssystem.Kvalifikationer
För denna tjänst ser vi gärna att du har en teknisk högskoleutbildning inom maskin/drift/underhåll eller liknande, meriterande med inriktning inom VA-process eller mekanik. Vidare ser vi att du har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet och om du dessutom har relevant erfarenhet av underhållsplanering eller processtyrsystem anses det meriterande. B-körkort är ett krav. Kunskap eller erfarenhet om biogas- och slambehandlingsprocesser samt erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor och brandfarlig vara är även det meriterande.
Som person tror vi att du är såväl analytisk som driven och är beredd att ta ansvar för dina arbetsuppgifter på ett resultatorienterat sätt. Du tycker om utvecklingsarbete och är inte främmande för ny teknik och att testa nya arbetssätt.
Du behöver behärska det svenska och engelska språket väl i såväl tal som skrift. Vi ser att du har goda administrativa kunskaper och behärskar de vanligt förekommande kalkyl och ordbehandlingsprogrammen på ett självsäkert sätt.
Låter det här som en tjänst för dig? I så fall är du varmt välkommen med din ansökan!
För den här tjänsten är säkerhetsprövning ett krav. Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!Anställningsvillkor
Gryaab renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Det renade vattnet släpps ut i havet. Sedan starten 1972 har våra miljösatsningar för miljarder kronor gjort att regionens vattendrag befriats från orenat avloppsvatten, vilket bidragit till ett renare hav. Vi jobbar även för ökad cirkulär nytta.
Hos oss kommer du att ha spännande och meningsfulla arbetsuppgifter i en vardag som du tillsammans med engagerade kollegor och en omsorgsfull organisation trivs i. Du har möjlighet till flextid och vi erbjuder ett friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder. Du kan träna på vårt gym och som cykelvänlig arbetsplats har vi också bidrag för utrustning och cykelservice. Gryaab har en personalförening som ordnar många uppskattade trivselaktiviteter under året. Vi tycker att jämställdhet är en viktig faktor både för att nå bra resultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Gryaab har drygt 150 anställda och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Vill du läsa mer om oss gå in på gryaab.se
Gryaab undanber sig att kontaktas av bemannings- och rekryteringsföretag.Om företaget
På Gryaab jobbar vi tillsammans för ett renare hav och en hållbar framtid. Vi är ett regionalt bolag som renar avloppsvattnet från sju kommuner. Vi kombinerar teknik, innovation och resursåtervinning som skapar miljönytta varje dag. Hållbar utveckling står i fokus. Gryaabs medarbetare är vår viktigaste resurs och du har stora utvecklingsmöjligheter hos oss. Här finns en stark vi-känsla där vi genom ett öppet och positivt synsätt skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.
Gryaab är inne i en expansiv fas som bland annat innebär att vi kommer genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden beräknas vara färdig år 2036. Vill du bli en av oss och vara med på vår resa för ett renare hav och en mer hållbar framtid? Sök jobb hos oss!" Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Gryaab AB Kontakt
Axel Flygare axel.flygare@gryaab.se Jobbnummer
9669561