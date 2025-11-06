Driftig lokalvårdare sökes till kund
2025-11-06
Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en lokalvårdare som vill bidra till rena, välordnade och trivsamma lokaler.
I rollen som lokalvårdare ansvarar du för städning och underhåll av olika typer av lokaler. Du är noggrann, arbetar självständigt och har ett öga för detaljer. Du trivs med att skapa ordning och bidra till en miljö där människor mår bra.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se
Städning av kontor, korridorer och gemensamma utrymmen
Golvvård, avfallshantering och materialpåfyllning
Säkerställa att lokalerna alltid håller hög standard
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trygg arbetsmiljö med kollegor som värdesätter samarbete
Möjlighet till utveckling inom service och lokalvårdKvalifikationer
Självständig, noggrann och punktlig
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett enkelt och smidigt sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Detta är ett heltidsjobb.
