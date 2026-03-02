Driftchef inom bevakning - region Öst
2026-03-02
Addici Security & Technology fortsätter växa och söker nu en erfaren Driftchef som vill leda och utveckla en verksamhet som präglas av kvalitet, effektivitet och lönsamhet.
I denna roll får du mandat att styra verksamheten mot starka ekonomiska resultat samtidigt som du säkerställer stabil drift och hög kundnöjdhet.
Ansök senast: 31 mars 2026
Vilka är vi?
Addici är en del av Coor-koncernen och erbjuder tjänster inom säkerhet, teknik och bevakning. Vi arbetar nära våra kunder för att skapa trygga och effektiva lösningar som gör skillnad i vardagen. Hos oss blir du en del av ett expansivt företag med en kultur som präglas av samarbete, engagemang och utveckling.
Om rollen
Som Driftchef har du ett helhetsansvar för ekonomi, leverans, personal och kundrelationer inom ditt driftområde. Du arbetar både operativt och taktiskt - med fokus på att optimera bemanning, säkerställa korrekt leverans och driva affären framåt.
Du ansvarar för:
- Operativ kvalitet, resursplanering, rekrytering och regelefterlevnad
- Resultatuppföljning
- Lönsamhetsanalys och identifiering av förbättringsmöjligheter
- Att bygga starka, långsiktiga kundrelationer
- Att leda och utveckla dina medarbetare
- Att driva affärsutveckling och merförsäljning inom ramen för pågående uppdrag
Din profil
Vi söker dig som är van att leda en komplex verksamhet med stor medarbetargrupp. Du har utpräglad affärsmässighet, analytisk förmåga och arbetar datadrivet för att nå resultat.
Du är trygg i att:
- Säkerställa lönsamhet genom aktiv styrning av kostnader, bemanning och intäkter
- Analysera ekonomiska utfall och vidta åtgärder snabbt
- Bygga kundlojalitet genom struktur, kvalitet och tydlig kommunikation
- Leda i förändring och fatta beslut även i osäkra lägen
- Skapa struktur, prioritera och arbetsleda för effektiv drift
- Identifiera och utnyttja synergier mellan uppdrag och tjänster
- Driva affärsutveckling mot nya kunder i samverkan med säljorganisationen
Krav
- Minst tre års dokumenterad erfarenhet från ledande roll i personalintensiv bransch
- Mycket god ekonomisk förståelse och vana av att arbeta med KPI:er
- Erfarenhet av arbetsledning med personalansvar
- Goda kunskaper inom Microsoft 365
- God skriftlig och muntlig kunskap i svenska språket
- B-körkort
Meriterande:
- Erfarenhet från bevakningsbranschen.
- Erfarenhet av affärsutveckling/försäljning
Vad vi erbjuder dig
- En central och affärskritisk roll med stort mandat
- En kultur som präglas av professionalism, ansvar och utveckling
- Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, avtalspension och förmåner
- Möjlighet att påverka, utveckla och bygga framtidens bevakningsaffär
Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: kontorstider
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
- Rapporterar till Regionchef för bevakningsverksamheten i Öst
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll kommer att genomföras. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och att du saknar betalningsanmärkningar.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Nina Smulter, nina.smulter@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
Addici Security & Technology är en strategisk säkerhetspartner, ledande rådgivare och utförare inom riskhantering, bevakning, larmcentral, säkerhetsteknik och IT. Addici är en del av Coor och kan erbjuda säkerhet i kombination med facility managementtjänster. I partnerskap med våra kunder levererar vi lönsamma affärer - vi är kundernas trygga val. Bland våra kunder finns allt från små bolag till några av Sveriges mest komplexa anläggningar samt offentlig verksamhet. Med snart 40 års branschkunskap och över 800 anställda är vi redo att trygga våra kunders verksamhet, nu direkt och med morgondagens utmaningar.
Fast månads- vecko- eller timlön
