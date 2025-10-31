Driftansvarig
2025-10-31
Dina arbetsuppgifter
Driftsansvarig till SWEDEGGs gård med äggproduktion i Linghem - Bli en nyckelspelare hos oss! Brinner du för ledarskap, producerande djur, ordning och reda samt livsmedelssäkerhet? Då
kan du vara den vi söker! SWEDEGG, ett familjeägt företag med 25 års erfarenhet av äggprouktion, söker nu en engagerad och driven driftsansvarig till deras gård med värphöns och äggpackeri i Linghem.
Detta är en möjlighet att ta en ansvarsfull och central roll i ett växande familjeföretag. Hos SWEDEGG får du en trygg arbetsplats med engagerade kollegor och stora möjligheter att påverka och utveckla driften av gården!
Om SWEDEGG
SWEDEGG är ett familjeägt företag som producerar ägg från frigående höns i Östergötland och Skåne. Vi kontrollerar hela kedjan - från gård till butik - och packar äggen direkt på gården och kör sedan ut dem med våra egna bilar och chaufförer. Vårt varumärke direkt från bonden står för närhet, smak och hållbarhet.
Vi samarbetar i denna rekrytering med Randstad. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Johan Lykkehammar på 0708-49 90 71 eller johan.lykkehammar@randstad.se
.
Varmt välkommen med din ansökan, du söker med CV via länken. Du blir anställd av SWEDEGG AB. Tjänsten är på heltid och tillsvidare efter provanställning.
Ansvarsområden
Som driftsansvarig är du hjärtat i gårdens verksamhet. Dina främsta huvuduppgifter inkluderar att:
Leda och planera det dagliga arbetet för packeriarbetare och djurskötare.
egenkontroller
Ansvara för drift och underhåll: Genomföra ronder, planera åtgärder, ansvara för städning och underhåll.
Kvalitetssäkring och dokumentation: Ansvara för kontroller, kalibrering av maskiner,
klassificering/märkning av äggförpackningar samt dokumentation av temperaturer,lagersaldo och journaler.
Samverka dagligen med chaufförer och säljareKvalifikationer
Erfarenhet av arbetsledning (Krav), gärna inom lantbruksdjur/livsmedelsproduktion.
Kunskap om livsmedelssäkerhet (HACCP/IP/ISO) är meriterande.
Utmärkta kunskaper i Excel och god organisatorisk förmåga.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Behörighet C2 är ett krav
Som person är du
Strukturerad och ordningsam. Du skapar rutiner och säkerställer att de följs.
En tydlig och engagerad ledare som motiverar ditt team.
Flexibel och beredd att arbeta praktiskt tillsammans med dem du leder.
Tekniskt intresse och lösningsorienterad.Erfarenheter
Produktionsledning
Förpackning av livsmedelOm företaget
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Kontakt
Johan Lykkehammar johan.lykkehammar@randstad.se +46708499071 Jobbnummer
9583078