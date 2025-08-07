Drift och kvalitéts samordnare
2025-08-07
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS är på en förändrings-resa mot vår vision att bli världens främsta serviceorganisation. Det är en ambitiös målsättning, satt av en målmedveten organisation. På ISS sätter vi service i första rummet och strävar ständigt efter att bli ännu bättre. Vi levererar "service with a human touch" till kunden så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Om rollen
Ansvarsområdet är främst inom retail-segmentet i en del av Stockholm som i dag är indelat i 10 olika geografiska driftområden med en driftchef i respektive område. Du kommer att ansvara för samordning av våra tjänster, kvalitéts-uppföljning samt att identifiera och sälja in nya tjänster till våra kunder.
Du stöttar driftcheferna i deras arbete att förbättra kvalitén ute hos kund och rapporterar till Regionchef.
Som drift och kvalitéts samordnare har du ansvar för att följa upp kvalitén inom ditt område genom kvalitetskontroller ute hos kund. Du identifierar brister och hittar lösningar som du sedan implementerar i samråd med regionchef.
Du förväntas kontinuerligt bevaka branschen och arbeta aktivt för att öka den organiska tillväxten genom mer-försäljning och tjänsteutveckling. Drift och kvalitéts samordnaren ansvarar för kundrelationer och att arbetet bedrivs i enlighet med gällande avtal. I samarbete med kund strävar du efter ständiga förbättringar och utveckling av ISS leverans.
För oss på ISS är ledarskap viktigt. Genom ditt goda ledarskap förväntas du skapa förutsättningar för medarbetare att kunna utvecklas och prestera. Detta på ett sätt som dels gynnar kunden men även ISS i vår tjänsteleverans.
Att arbetet bedrivs i överensstämmelse med lagar och avtal samt ISS policys och värderingar är en självklarhet för dig i rollen som drift och kvalitéts samordnare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse och placeringsort Stockholm.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en driven och kommunikativ med en förmåga att motivera din omgivning att nå resultat och uppsatta mål. Du behöver vara social och gilla att arbeta i grupp. För att lyckas i rollen förväntas du brinna för kvalitét och affärsutveckling och ha viljan och förmågan att skapa nya affärer. Du har även en förmåga att utveckla och effektivisera den befintliga verksamheten och värdesätter hög kvalitet och kund-nöjdhet. Du är administrativ, gillar ordning och reda och har en passion för att ge service till kunder!
Som drift och kvalitéts samordnare på ISS förväntas du ha en utvecklad ledarförmåga som kännetecknas av kommunikation, stabilitet och resultatorientering. Därför är erfarenhet av service meriterande då arbetet innebär många personliga kontakter både inom och utanför organisationen. För denna tjänst krävs en god samarbetsförmåga samt ett intresse för människor. Du har vidare en god förmåga att skapa förtroende och utveckla långsiktiga relationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har gymnasieutbildning och erfarenhet av service, ledarskap, ekonomi, personal, administration och kundrelationer. Du har troligtvis erfarenhet från liknande personalintensiv servicebransch. Du kommunicerar väl på svenska och har mycket goda IT-kunskaper. Körkort är ett krav då resor kan förekomma i tjänsten.
Erfarenhet från kvalitetsarbete inom tjänstesektorn städ är starkt meriterande.
Har du erfarenhet av INSTA800 är detta meriterande. Även SRY eller liknande är meriterande.
God svenska i tal och skrift är ett krav.
Erfarenhet av administrativt arbete är ett krav
Erfarenhet från service branschen och tjänstesektorn är starkt meriterande.
Din ansökan
Hoppas att vi har fångat ditt intresse. Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 30 september 2025. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Önskar du veta mer om tjänsten, kontakta Regionchef Per Holmberg. per.holmberg@se.issworld.com
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
