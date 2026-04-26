Dokumentalist/Adminstratör till Ringhals
Poolia AB / Bibliotekariejobb / Varberg Visa alla bibliotekariejobb i Varberg
2026-04-26
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där struktur, kommunikation och service står i centrum? Vi söker dig som trivs med att ha många bollar i luften och som vill bidra till effektiva arbetssätt i en dynamisk miljö. Tjänsten är ett långsiktigt konsultuppdrag med start så fort som möjligt och sträcker sig året ut med mycket god möjlighet till förlängning samt fast anställning hos kund!
Publiceringsdatum2026-04-26Om tjänsten
I denna roll arbetar du brett med administrativa uppgifter där du säkerställer ordning, följer upp ärenden och stöttar verksamheten i det dagliga arbetet. Du använder digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbete och bidrar till smidiga processer. Andra uppgifter inkluderar, inköp, hantera post och kursdokumentation.
En varierad roll i en organisation där din struktur och ditt engagemang gör skillnad. Här får du möjlighet att utvecklas och bidra till effektiva och kvalitativa arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad och organiserad med förmåga att hantera flera parallella uppgifter, prioritera effektivt och säkerställa hög kvalitet i både dokumentation och processer. Du har god digital kompetens och arbetar obehindrat i verktyg som Microsoft 365, Teams och SharePoint.
Du är en tydlig och professionell kommunikatör som uttrycker dig väl i både tal och skrift och har lätt för att anpassa ditt budskap efter mottagare.
Som person är du proaktiv och tar gärna initiativ för att driva arbetet framåt. Du är lösningsorienterad och trivs i en föränderlig miljö där du behöver hitta nya vägar. Du arbetar självständigt när det krävs, men uppskattar också samarbete och bidrar till ett gott teamklimat.
Vi ser även att du har ett starkt servicefokus och skapar positiva upplevelser i dina kontakter med kollegor och andra intressenter. Du är flexibel, ansvarstagande och har hög integritet. Med en prestigelös inställning och god samarbetsförmåga bidrar du där det behövs, samtidigt som din nyfikenhet driver dig att utvecklas och lära nytt.
Om verksamheten
KSU: Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, kompetenssäkrar de svenska kärnkraftverkens personal genom såväl teoretisk utbildning som träning i fullskalesimulatorer. Verksamheten, som också innefattar information i kärnkraftsfrågor och analys och återförande av drifterfarenheter, bedrivs vid våra utbildningsenheter i Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Nyköping. KSU ingår i Vattenfallkoncernen och har ca 170 anställda, varav knappt 50 är stationerade i Ringhals
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Drakegatan 6-10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Vattenfall AB Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se Jobbnummer
9876190