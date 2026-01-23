Doktorand inom mikrobiologi
Sveriges lantbruksuniversitet / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-01-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Institutionen för molekylära vetenskaper
Institutionen för molekylära vetenskaper vid SLU i Uppsala har cirka 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCenter på Ultuna campus i Uppsala. Här finns expertis inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknik samt konkurrenskraftig infrastruktur såsom avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen samt NMR. Institutionen bedriver forskning, undervisning och miljöanalys inom områdena oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Forskningen i den utlysa tjänsten kommer ske i forskargruppen i mikrobiell bioteknik: länk till grupphemsidan
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU: länk
Forskarutbildningsämne: Biologi
Innehållsbeskrivning
Vi söker en högt motiverad doktorand inom anaerob mikrobiologi och molekylära analyser. Projektet fokuserar på syntrofa mikroorganismer, som spelar en avgörande roll i flera bioteknologiska system, inklusive biogasproduktion och bioelektrokemiska system. Deras funktion är särskilt kritisk under stressförhållanden, och begränsas ofta av långsam tillväxt och ostabila interaktioner mellan samarbetande mikroorganismer. Om detta samarbete inte etableras kan flyktiga fettsyror ansamlas och försämra processen. Eftersom ingen enskild mikroorganism kan utföra dessa reaktioner ensam krävs ett nära samspel mellan flera arter.
Som doktorand i detta projekt kommer du att studera cellkommunikation i dessa tätt samarbetande mikrobiella samhällen. Projektet kombinerar avancerade anaeroba odlingstekniker och omics-baserade analyser (metatranskriptomik och metaproteomik) för att identifiera gener involverade i cellkommunikation och undersöka hur mikroorganismernas interaktioner förändras beroende på artsammansättning och stressförhållanden. Du kommer även att delta i utvecklingen av molekylära metoder och innovativa odlingssystem. Projektets övergripande mål är att fördjupa förståelsen för hur syntrofa mikroorganismer kommunicerar och bildar stabila samarbeten, samt att omsätta denna kunskap i strategier som stärker mikrobiella processer och ökar produktionen av förnybar energi, så som biogas. Ditt arbete kommer att bidra till utvecklingen av mer robusta och effektiva biogassystem samt till den bredare omställningen mot en hållbar och cirkulär bioekonomi.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och driven, och som vill bidra till forskning i gränslandet mellan mikrobiologi, molekylära analyser och hållbar bioteknik.Kvalifikationer
• Masterexamen (eller liknande) i mikrobiologi, molekylär bioteknik, mikrobiell bioteknik eller annat relevant område
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av mikrobiell odling, speciellt anaerob mikrobiell odling
• Erfarenhet av molekylära metoder
• Grundläggande kunskaper i bioinformatik
• Dokumenterad erfarenhet och visad förmåga inom muntlig presentation och vetenskapligt skrivande
Som person trivs du med att arbeta mot uppsatta mål och har ett tydligt resultatfokus. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, kommunikativ styrka, analytiskt tänkande samt förmåga att arbeta självständigt.
Placering:
Uppsala
Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning)
Omfattning:
100 %Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2026-03-09.
Följande ska bifogas ansökan:
• Personligt brev som beskriver dig själv och din motivation för att söka tjänsten. Inkludera även, i punktform, de fem mest framträdande faktorerna som visar varför just du är särskilt lämpad för denna tjänst.
• Examensarbete (masteruppsats eller motsvarande).
• CV som beskriver din utbildning och relevant arbetslivserfarenhet, samt namn och kontaktuppgifter till två referenser.
• Kopia av examensbevis samt andra relevanta intyg
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelskakunskaper finns på följande sida: länk
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.
Läs mer om SLU:s forskarutbildning på länkFacklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Maria Westerholm fornamn.efternamn@slu.se Jobbnummer
9700822