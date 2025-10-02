Doktorand inom Generativ modellering för komplexa data
2025-10-02
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Tillämpad och beräkningsmatematik
Vi söker en motiverad doktorand för att arbeta med generativ modellering för tidsserier och sekventiella data.
Projektet fokuserar på att utveckla principiella, skalbara och effektiva metoder för modellering av komplex temporal dynamik, med tillämpningar inom probabilistisk prognostisering och dataimputation. Möjliga forskningsämnen inkluderar (men är inte begränsade till) utveckling av principiella ramverk för flödesmatchning och relaterade generativa modeller för sekventiella data, design av strukturerade priors för att förbättra generativa modelleringsmetoder, utveckling av skalbara men principiella metoder för modellering av långa och högdimensionella spatiotemporala data, och utforskande av tillämpningar inom vetenskapliga och tillämpade områden.
Denna tjänst är en gemensam anställning mellan KTH Mathematics och Nordita inom ramen för Wallenberginitiativet för nätverk och kvantum (WINQ), och erbjuder en stimulerande miljö i gränssnittet mellan matematisk statistik, maskininlärning och fysik i komplexa system.
Handledning: Soon Hoe Lim (huvudhandledare), Henrik Hult (bihandledare) föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
Möjligheten att
En arbetsplats med
och månadslön enligt
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med en stark bakgrund inom statistisk maskininlärning och tidigare forskningserfarenhet inom generativ modellering för tidsserier.
Utöver ovanstående finns också ett
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- visa tidigare forskningserfarenhet och goda programmeringskunskaper.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda
Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
