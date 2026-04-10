Doktorand i molekylär biovetenskap
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativ biologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 180 anställda varav 65 är doktorander. Mer information om oss finns på: Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut.
Projektbeskrivning
Denna doktorandplats finns tillgänglig i den forskargrupp som leds av docent Qiaolin Deng. Projektet syftar till att undersöka de molekylära mekanismer som ligger bakom de intergenerationella effekterna av endokrina sjukdomar hos mödrar på avkommans kardiometabola hälsa. Vi fokuserar på den mänskliga placentans utveckling vid sjukdom och dess utvecklingsprogrammerande effekter, förmedlade genom vävnad-till-vävnad-kommunikation. Multiomiska singelcellstekniker såsom RNA-sekvensering, ATAC-sekvensering och spatial transkriptomik kommer att tillämpas på mänskliga placentor från gravida kvinnor med endokrina sjukdomar, inklusive diabetes och hjärtsjukdom, för att identifiera gemensamma och specifika sjukdomssignaturer. Mikrofluidiska samsystem för samodling av placentoider med organoider från metabola vävnader (t.ex. lever, hjärta) kommer att etableras för att studera de molekylära mekanismerna bakom utvecklingsprogrammerande effekter hos människa, med särskilt fokus på sekretom, mitokondriefunktion och steroidogenes för att avslöja könsdimorfa effekter.
Mer information om forskargruppen finns på www.thedenglab.org
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet molekylärbiologi krävs det att den sökande på kandidatnivå har minst 120 högskolepoäng (hp) inom molekylärbiologi, biologi, kemi eller ekvivalenta ämnesområden. Vidare krävs minst 60 hp på avancerad nivå inom molekylär biovetenskap eller ekvivalent, varav minst 30 hp måste vara från en oberoende uppsats.
Behörigheten ska vara uppfylld senast sista antagningsdag.
Urval
Urvalet bland behöriga sökande kommer att baseras på deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Följande kriterier kommer att användas för att bedöma denna förmåga:
Dokumenterade kunskaper inom molekylär- och cellbiologi eller andra relevanta områden inom biologiska vetenskaper såsom metabolism och musfenotypning.
Dokumenterad erfarenhet av beräkningsmässiga metoder och analys av storskaliga data.
God skriftlig och muntlig färdighet i engelska.
Analytiskt tänkande, självständighet samt förmåga till samarbete och lagarbete.
Bedömningen kommer att baseras på tidigare erfarenheter och betyg, examensarbetets kvalitet, referenser, relevant arbetslivserfarenhet, intervjuer samt kandidatens skriftliga motivation till att söka doktorandplatsen.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av universitetslektor Qiaolin Deng, qiaolin.deng@su.se
Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Gr (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9848106