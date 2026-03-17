Doktorand i fysik
2026-03-17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av verksamheten
Doktorandtjänsten är inom gruppen för kvantinformationsteori som leds av Armin Tavakoli.
I gruppen ingår både doktorander och postdoktorer. Gruppen bedriver teoriforskning brett inom kvantinformation och kvantfysikens grundvalar och har frekvent samarbeten med internationella experimentgrupper. Gruppen tillhör avdelningen för matematisk fysik där mellan 30 och 40 personer arbetar med teoriforskning inom många olika grenar av kvantfysik, exempelvis mångpartikelsystem, öppna system, kärnfysik, kalla atomer och ultrasnabb optik.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid den naturvetenskapliga fakulteten på naturvetenskap.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
Allmän studieplan för forskarutbildningPubliceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, som till största delen består av att skriva en doktorsavhandling.
Kvantinformationsteori ligger till grund både för fundamental förståelse för kvantmekaniken och för dess teknologiska tillämpningar. Du kommer arbeta brett inom detta ämne med särskilt fokus på hög-dimensionella kvantsystem. Din doktorsutbildning kommer vara fullt finansierad. Du förväntas delta i forskningsprojekt, arbeta både i grupp och individuellt, delta på seminarier och konferenser samt genomgå doktorandkurser. Du förväntas uppvisa framåtanda, initiativförmåga och hög ambition för forskning.
Förutom studierna får maximalt 20 % av arbetstiden ägnas åt undervisning och annat institutionsarbete.
Du förväntas bistå i rollen som laborationsledare och/eller övningsledare på utvalda fysikkurser.Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå uppfyller du som har:
avlagd examen på avancerad nivå eller
fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller du som har:
avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng
Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.
Övriga krav
För att tillgodogöra sig den aktuella forskarutbildningen krävs även:
god förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
god samarbetsförmåga
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Urvalskriterier
Urvalet bland behöriga sökande kommer att ske med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen utifrån följande kriterier:
meriterande är kurser och examensarbete inom teoretisk fysik med fokus på kvantinformationsteori samt analytiska och numeriska metoder för optimering.
god förmåga till initiativtagande, strukturerat arbete och uthållighet samt påvisad framåtanda.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/906".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen
Armin Tavakoli Armin.tavakoli@fysik.lu.se
