Doktorand i attosekundsfysik
2026-04-14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av verksamheten
Forskningen vid avdelningen för atomfysik handlar om olika tillämpningar av optik och lasrar, till exempel atom- och molekylfysik med ultrakorta ljuspulser, högintensiv laserplasmafysik, kvantinformation och biofotonik. Avdelningen driver en högeffektlaseranläggning, med flera avancerade femtosekundslasersystem, och samarbetar med flera frielektronlaserfaciliteter. Avdelningen är en del av en stor tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds lasercentrum, LLC. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom LTHs fotonikprogram.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Ämnes- och projektbeskrivning
En stor del av forskningen vid avdelningen för atomfysik rör generering och tillämpning av extremt korta ljuspulser, attosekundspulser, med våglängder i det extremt ultravioletta området. Forskningsaktiviteterna spänner från ultrsnabb laserteknologi och extrem icke-linjär optik, till studier av electrondynamik i atomer och molekyler med hjälp av attosekundspulser. Avdelningen för atomfysik söker nu (minst) två doktorander för följande projekt.
Det första projektet kallas Ultrasnabb kvantmetrologi med fotoelektroner. Projektet baseras på en ny metod för kvanttillståndstomografi med fotoelektroner, som utvecklats av forskningsgruppen, som kombinerar attosekundspulser med spektralt manipulerade femtosekundspulser i det infraröda området. Projektets mål är (1) att använda denna metod till att studera hur kvanttillståndet hos fotoelektroner från atomer och molekyler påverkas av kvanttillståndet hos det joniserande fotonerna och egenskaperna hos atomen eller molekylen, och (2) att rekonstruera dynamiken hos den ultrasnabba sammanflätningen och dekoherensen i systemet. Projektet är huvudsakligen experimentellt men kan också innehålla viss teoretiskt arbete. Projektet kan också komma att innefatta experiment vid frielektronlaserfaciliteter eller i laboratorier vid andra universitet, med vilka vi har samarbeten.
Det andra projektet kallas Manipulering av ultrakorta laserpulser från en industriell ytterbiumlaser för generering av extremet ultraviolett ljus och fotoemissionselektronmikroskopi av nanostrukturerade enheter. Projektets mål, baserade på en unik industriell laserplattform, är (1) att kontrollera det genererade XUV-ljuset genom att forma det drivande laserfältet spektralt, rumsligt och tidsmässigt med hjälp av ultrasnabb icke-linjär optik, och (2) att utforska fasmatchingsregimer, utforma innovativa gasmål och laserdrivna genereringsgeometrier för att öka XUV-utbytet. En framgångsrik uppnåelse av dessa mål lovar att revolutionera XUV-ljusgenerering i forskningsmiljöer, bidrar till en djupare förståelse av processen för generering av höga harmoniska och tillhandahåller viktiga verktyg inom materialvetenskap, med tillämpning inom fotoemissionselektronmikroskopi.
Det tredje projektet kallas Attosekunds-pump-probspektroskopi av laddningsdynamik i molekyler. Projektets bedrivs vid strålröret för intensiva attosekundspulser vid Lunds Högeffektslaserfacilitet, där intensiva attosekundspulståg redan finns tillgängliga. Projektets mål är att generera intensiva isolerade attosekundspulser vid detta strålrör, och använda dem för pump-probstudier av laddningsdynamik på attosekundstidsskalan i molekyler, och för att studera dynamiken hos icke-linjära processer i atomer. Projektet inkluderar: (1) utveckling, optimering och karaktärisering av strålröret för generering av isolerade intensiva attosekundspulser; (2) utveckling och tillämpning av pump-probtekniker baserade på kovariansavbildning av fotoelektroner och -joner, och (3) experimentella studier av laddningsdynamik och icke-linjära processer. Projektet kan också komma att innefatta kompletterande experiment cid internationella frielektronlaserfaciliteter.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
221 00 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
David Busto david.busto@fysik.lth.se 046-2220000
