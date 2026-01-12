Djurskötare värphöns/Packeriarbetare
Swedegg AB / Djuruppfödarjobb / Eslöv Visa alla djuruppfödarjobb i Eslöv
2026-01-12
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedegg AB i Eslöv
, Landskrona
, Perstorp
, Örkelljunga
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker medarbetare till vårt packeri utanför Eslöv.
Arbetsuppgifterna är bland annat tillsyn av djuren, äggpackning, gödselhantering, städning och uppföljning av produktionen.
Som person är du noggrann, gillar att hålla rent och snyggt omkring dig och att arbeta fysiskt.
Arbetstiderna är 7-16 och schema med helgarbete kan förekomma.
Krav - truckkort
Flytande kunskaper i svenska eller engelska.
Ansökan tas endast emot via mail ej telefon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
mail
E-post: mf@swedegg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedegg AB
(org.nr 556583-4768)
Ulvsnäs 1 (visa karta
)
241 71 MARIEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulvsnäs 1 Kontakt
Malin Falk mf@swedegg.se Jobbnummer
9679989