Djurskötare gris, Eslöv

Granepig AB är ett smågrisproducerande bolag med i dag 2200 suggor. 1000 suggor i Dalby och 1200 suggor på V.Hundsäng. V.Hundsäng är en relativt nybyggd anläggning som består av BB, tillväxt samt sinsuggor på djupströ. Granepig bedriver även en betongelementtillverkning samt växtodling.
Vi söker en djurskötare till en varierad tjänst. I arbetsuppgifterna ingår skötsel av suggor och smågrisar i BB avdelningar, semineringar och skötsel av sinsuggor och tillväxtgrisar.
Tjänsten är på 100%.
Erfarenhet är inget krav bara vilja och engagemang finns så lär vi dig!
I tjänsten ingår helgjobb var tredje helg.
Vill du vara en del av vårt glada team så välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: hundsang@granepig.se Arbetsgivarens referens
