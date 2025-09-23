Djurskötare Bonde
2025-09-23
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
Vi söker en driven, noggrann och omtänksam djurskötare som vill utvecklas till produktionsledare på en ekologisk gård med fokus på självhushåll, hälsa och djurvälfärd. På gården finns ca 10 fjällnära kor och helsingefår. Vi arbetar bl a med bevarande av olika lantraser och vill kunna vara självförsörjande, även inom mjölkprodukter.
Vi välkomnar särskilt dig som själv tagit eget ansvar för mjölkning på en egen mjölkgård, gärna med utbildning inom Eldrimner vilket ger en större förståelse för olika utmaningar. Du bör kunna ta eget ansvar och får gärna vara med och utveckla vår verksamhet såväl ekonomiskt som praktiskt i ett småskaligt lite gammaldags sammanhang kring en levande hälsingegård.
Vår gård omfattar ca 15 hektar bete och åker samt lite lanthöns och kaniner. Men även viss markskötsel, skogsvård, växtodling och egen höskörd.
Du bör kunna ansvara för och köra traktor och ta hand om diverse maskinskötsel.
Inkl röjsåg och motorsåg samt B körkort. Vår verksamhet innefattar även trädgårdsodling av grönsaker, blommor, ogräsrensning för hand, gräsklippning och potatisodling samt betor för djur.
Vårt mål med verksamheten är att driva ett lantbruk så att kostnaderna med lön och utgifter bär sig själva med fokus på vår egen och djurens bästa hälsa och med respekt för jord och biologisk mångfald. Vi har öppet för gäster och besökare och ska vara en vacker välskött gård och besöksplats. Vår vision är en gård som är i stort självförsörjande.
Dina arbetsuppgifter som djurskötare är att ta ansvar för daglig och noggrann skötsel av alla djur. Utfodring, mjölkning. Ordningsam och noga hygienisk rengöring av lokaler mm. Du behöver ha ett gott ordningssinne och kunna jobba självständigt samt ha god förmåga att hantera många olika arbetsuppgifter under en dag, uppgifter som sker i ett högt tempo. Stresstålighet, vara flexibel. att kunna se vad som behöver göras, laga saker och ta ansvar för djurvälfärd där djuren ingår i
en familj och är individer. Dvs Inga produktionsenheter. Du bör ha erfarenhet av mjölkande kor, vara frisk och stark, orka med att hantera maskiner och tunga lyft. Arbetstider kan variera så du bör kunna jobba även på helger eller kväll om det behövs och kunna ställa upp om det krisar.
Ditt modersmål är svenska och du behöver vara ödmjuk och kommunikativ.
Du ska kunn svara på frågor från våra besökare och ta ansvar för att allt på gården "ser bra ut".
Arbetsuppgifter kan ibland vara fysiskt krävande så mycket god fysisk och hälsa är ett krav.
Rök och drogfri är ett krav.
Vi ställer höga krav för vi vill tillsammans utföra något alldeles extra och vill ge våra besökare det där lilla extra som gör att upplevelsen av oss är något att minnas och som rekommenderas till andra.
Du bör ha en positiv läggning och kunna lösa problem, utan att andra saker blir eftersatt. Särskilt viktigt är extra god renhållning av djur, arbetsrum, stall, ladugård och fårhus.
Arbetet ska utföras snabbt, noggrant och effektivt. Det finns alltid mycket att göra på en gård.
Du bör även hålla god ordning i vårt lilla enkla snickeri och byggnadsvårdsbutik.. Det är bra om du inte har tummen mitt i handen utan kan laga saker snyggt med känsla och inom byggnadsvård eftersom vår gård är k märkt och att verksamheten ingår i ett världsarv med besökare till Hälsingegårdar.
Vårt motto är: Var sak på sin plats, en skräpfri och representativ gård, det blir en roligare och trevligare boende och arbetsmiljö.
Vi är bara 2 personer som bor och arbetar på gården så ditt arbete och engagemang för att sköta om allt är oerhört viktigt för oss. Vi vill helst att saker ska flyta på utan långa arbetslistor där vi ständigt kommer efter och egna kontroller. Vi har ett värdebaserat arbetssätt där våra ledord är passion, respekt, ärlighet och precision.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med hög energi och arbetsmoral där du får vara med och bygga något nytt, annorlunda, modernt och småskaligt.
Du behöver därför ha ett brinnande intresse
för det vi håller på med ( och helst inte ha en egen gård att sköta om vid sidan om) och leverera ett noggrant men ändå snabbt resultat vilket innebär att du behöver vara smart och ha eget driv.
Vi är rädda om våra maskiner, verktyg och redskap. Du måste därför både vara ärlig och kunna ta ansvar.
Har du kunskaper och intresse för digital teknik är det ett plus för att kunna jobba med tex vår hemsida och sociala medier.
Anställningen är tills vidare med provanställning och möjlighet till flexibel tid under vintersäsong nov-mars. Våra kor går ute på dagtid och tas in i ladugård på kvällen.
Möjlighet till kort tidsboende finns men är inte en hållbar lösning. Lägenhet kan hyras i Alfta, 6 km eller Edsbyn, 1mil.
Frågor besvaras per mejl. Ansökan sker med personligt brev och cv.
Erfarenhet av kor och mjölkning är ett krav. Ersättning
Avtal med Livsmedelsarbetarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: matsj@sandor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Hälsingegården
822 92 ALFTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mats Johansson matsj@sandor.se 0709862840 Jobbnummer
9523052