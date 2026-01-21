Djurskötare - Hageby Lantbruk AB
2026-01-21
Söder om Vadstena ut på slätten mellan Tåkern och Vättern ligger Hageby Lantbruk AB. Ett företag med stark framtidsanda som fokuserar på djurvälfärd och hög produktivitet. Gården bedriver grisproduktion och växtodling på ca 200ha. Vi tar fram ca 12500 grisar från födsel till slakt varje år på två olika enheter ett stenkast ifrån varandra.
Nu söker vi dig som är strukturerad, positiv och med hög arbetsmoral. Tidigare erfarenhet av gris är meriterande, men viktigt är att du i grunden har ett stort intresse av att jobba med djur och att du arbetar för att lyfta våra produktionsresultat. Att du gillar att arbeta självständigt men även är en lagarbetare. Idag är vi ett team på dryga 7 personer plus säsongsanställda.
Arbetsuppgifterna är alla förekommande i grisproduktion. Du kommer att ta hand om suggor och smågrisar i BB och tillväxt, tvättning av avdelningar och flytt av gris.
Tjänsten erbjuds som 100% men går att diskuteras. Helgarbete ingår var 3e helg.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: hageby55@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hageby Lantbruk AB
(org.nr 556305-2538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mimmi Olsson hagebylantbruk@gmail.com 0703250383 Jobbnummer
