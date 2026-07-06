Distriktssköterska till Brunflo hemsjukvårdsområde
Östersunds Kommun / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-07-06
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Är du en legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska med intresse för kommunal hemsjukvård? Då kan det här vara jobbet för dig!
Enheten för legitimerad personal i Brunflo söker nu en ny kollega på heltid med start 1 oktober. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är måndag-fredag 08.00-17.00 samt var 10:e helg och röda vardagar. När du arbetar helg delar du på distriktssköterskeansvaret med tre kollegor inom kommunen.
Ditt nya jobb
Ditt dagliga arbete utgår från enheten som ligger i centrala Brunflo där du kommer att ha ett eget kontorsrum i fina och trevliga lokaler. I samma hus sitter chefer, arbetsterapeut, fysioterapeut och hemtjänstgruppen vilket främjar samarbete och kollegialt stöd.
Kommunens distriktssköterskor har yrkesutvecklarträffar två gånger per termin. Syftet med dessa träffar är kompetensutveckling och kompetensutbyte. Varje träff har ett särskilt fokusområde som bestäms efter gruppens behov eller önskemål. Som distriktssköterska i hemsjukvården turas vi om att få delta på olika utbildningar, så som palliativa dagen, primärvårdsdagar och läkemedelsstämma.
Är du trygg i dig själv och tycker om att arbeta självständigt men i nära teamsamarbete med kollegor och vårdpersonal i hemtjänst är detta rollen för dig.
Vanliga arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss kommer du att bedöma, planera, genomföra och utvärdera behandlings- och omvårdnadsinsatser. Arbetet utförs i samarbete med vårdpersonalen i hemtjänsten, dina sjuksköterske- och distriktssköterskekollegor samt med personal på hälsocentral och i den regionala specialistvården. Andra vanliga arbetsuppgifter är sårvård, palliativ vård, handledning och utbildning av hemtjänstpersonal samt delegering av arbetsuppgifter. Du dokumenterar och uppdaterar patientjournaler löpande i vårt verksamhetssystem.
I Östersunds kommun arbetar vi enligt ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt och vi strävar efter att bidra till en trygg och säker vård för våra medborgare så att de kan leva ett aktivt och självständigt liv. Som distriktssköterska hos oss blir du en viktig del av ett team som arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos våra medborgare.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
B-körkort
Meriterande
Distriktsköterskelegitimation
Erfarenhet från kommunal vård
Erfarenhet från hemsjukvård
Goda kunskaper i sårvård
Vana av att arbeta i verksamhetssystemen Cosmic Link, Viva och MCSS
Vi söker dig
Som person har du en god empatisk förmåga samt är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är bra på att hitta lösningar och har en genuin vilja att hjälpa andra. Som sjuksköterska/distriktssköterska är du självgående, flexibel och stabil. I stressiga situationer behåller du lugnet och fokuserar på rätt saker. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation.Övrig information
Registerutdrag
Om du blir aktuell för anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polisens webbplats, polisen.se. Det registerutdrag som ska beställas är "Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning". Observera att du inte behöver skicka med registerutdraget i din ansökan. Det uppvisas först i samband med en eventuell anställning.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts. Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
834 31 BRUNFLO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Jens Hansson Jens.hansson@ostersund.se +4663144752 Jobbnummer
9993767