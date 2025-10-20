Distriktssköterska sökes till vårdcentral i Bjärred
2025-10-20
Vi har vunnit 2:a pris i Region Skånes utmärkelse, Glasäpplet!
Om arbetsplatsen
Vår vårdcentral ligger mitt i Bjärreds centrum och har ljusa, fina lokaler.
Vi är cirka 35 anställda och har omkring 10 000 listade patienter. Nu söker vi en distriktssköterska till vårt härliga team. Vi arbetar i team och har ett nära samarbete mellan våra olika professioner. Vi är stolta över vår höga tillgänglighet och lägger stort fokus på bemötande. Med ett flexibelt arbetssätt och korta beslutsvägar kan vi skapa en välfungerande vardag och möta våra patienters behov på bästa sätt.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Som distriktssköterska arbetar du självständigt med din egen mottagning och ansvar för ditt schema och dina patienter. Vi har alltid en läkare tillgänglig för bedömningar och råd. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Omläggningar
- Provtagningar
- Infusioner
- Andra sedvanliga distriktssköterskeuppgifterKvalifikationer
- Legitimerad distriktssköterska med ett genuint intresse för patienter
- Engagerad i att bidra till verksamhetens utveckling
- Förmåga att skapa bra möten med patienter, arbetskamrater och samverkansparterDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din roll som distriktssköterska och som person. Du har ett patientfokuserat förhållningssätt och bidrar med engagemang och arbetsglädje.
Övrig information
- Intervjuer sker löpande
- Tjänsten är på 80-100%, beroende på dina önskemål
- Arbetstiderna är mellan 8-17, vardagar
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
