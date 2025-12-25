Distriktssköterska
Din Vårdcentral i Stockholm AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Vårdcentral i Stockholm AB i Stockholm
Distriktssköterska till Kassem Vårdcentral - Nyöppnad mottagning!
Kassem Vårdcentral söker en engagerad och erfaren distriktssköterska som vill vara med och bygga upp vår nya mottagning från grunden. Detta är en unik möjlighet att få vara delaktig i att forma en modern och trygg vårdcentral där patienten alltid står i centrum.
Om oss: Kassem Vårdcentral öppnar inom kort och kommer att vara en modern, lyhörd och utvecklingsinriktad vårdcentral med stark närvaro i lokalsamhället. Vi strävar efter att erbjuda vård av hög kvalitet med ett personligt bemötande.
Vad vi erbjuder
Möjlighet att vara med från starten i en helt ny verksamhet
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö
Kontinuerlig kompetensutveckling och friskvårdsbidrag
Arbetsuppgifter Som distriktssköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården samt deltar i våra olika mottagningar. Du får en central roll i teamet och bidrar aktivt till vår höga vårdkvalitet genom nära samarbete med övriga professioner.Publiceringsdatum2025-12-25Kvalifikationer
Legitimerad distriktssköterska
Erfarenhet från primärvården är meriterande
Flexibel, självständig och med tydligt patientfokus
Goda kunskaper i svenska, fler språk är meriterande då vi möter en mångkulturell patientgrupp
Personliga egenskaper Vi söker dig som trivs i team, tar ansvar och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du tycker om att möta människor från olika bakgrunder och arbetar målmedvetet för att skapa trygga och goda patientrelationer.
Anställningsform Tillsvidareanställning, heltid 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansökan Skicka din ansökan till: info@kassem-vc.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24
E-post: info@kassem-vc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Vårdcentral i Stockholm AB
(org.nr 559436-8721)
kistagången 26 (visa karta
)
164 40 KISTA Jobbnummer
9663753