Distriktsläkare Pilgårdens vårdcentral
2025-10-15
Pilgårdens vårdcentral i Degerfors är en familjär arbetsplats där alla räknas. Vårt team behöver förstärkning och vi hoppas att du vill bli en av oss. Vi söker just dig som med din bredd, kompetens och idéer kan bidra till vår framtida arbetsplats tillsammans. Pilgården är en av fem vårdcentraler inom verksamhetsområde väster, Område nära vård. Vi har i dag ca 8 200 listade patienter. Verksamheten är varierad med både akutverksamhet och planerad vård, BVC/MVC och ett stort kommunalt uppdrag. Vårt uppdrag är att hjälpa människor när de är i behov av sjukvård, men också att främja hälsa och förebygga ohälsa. För vårdcentralen är alla delarna lika viktiga. Vi som utför detta uppdrag är ett sammansvetsat team på cirka 35 personer, där alla fyller en viktig roll. Här hjälper vi och arbetar tillsammans, inom och mellan alla yrkesgrupper. Vi är ett glatt och nyfiket gäng och ser nu fram emot att få just dig som vår framtida kollega.
Vårdcentralen ingår i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Distriktsläkare Pilgårdens vårdcentralPubliceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Som allmänspecialist hos oss har du möjlighet att påverka ditt eget schema. Du kan också välja att ha ett varierat uppdrag där möjligheter att blanda mottagningsarbetet med MVC/BVC eller hemsjukvård finns. Handledning av läkarstudenter, AT och ST är ingår. Tid för fortbildning och medicinskt resonemang med kollegor finns schemalagt veckovis. Vi strävar efter att arbetet ska vara avgränsat och arbetsbelastningen rimlig. Du kommer också, som en del i vårt sammansvetsade team, att ha en given roll i vårt arbete att utveckla vårdcentralen och vårt uppdrag, allt för att ge våra patienter bästa tänkbara vård!
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens allmänmedicin. Du är trygg i din yrkesroll, är pedagogisk och tycker om att dela med dig av dina kunskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, förmåga till samarbete, god kommunikation och vilja till utveckling. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete, där patienten är i fokus och dina etiska värderingar stämmer överens med den verksamhet vi bedriver.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
