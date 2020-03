Distriktsköterska/Sjuksköterska - Hörby kommun - Sjuksköterskejobb i Hörby

Hörby kommun / Sjuksköterskejobb / Hörby2020-03-10Att arbeta i Hörby kommunHörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.2020-03-10I Hörby kommun arbetar vi med teambaserad vård och omsorg vilket innebär att du tillhör ett team bestående av undersköterskor, hemvårdare, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut samt sjuksköterskor. Det finns även en socialsekreterare kopplat till varje område. I teamet arbetar vi samlat med brukaren i fokus. Vi är i framkant när det gäller den digitala utvecklingen/e-hälsa inom äldreomsorgen och använder bland annat digitala lås, mobilt planeringssystem, hemhandling via iPads, mobil dokumentation samt digital signering.Vi söker nu 1 distriktssköterska/sjuksköterska för tillsvidareanställning hos oss i Hörby. Som distriktssköterska/sjuksköterska präglas ditt arbete av ett salutogent arbetssätt med den enskildes delaktighet i fokus. Du arbetar med att ge en god och säker omvårdnad i livets alla skeden och du kan identifiera och aktivt förebygga hälsorisker.Du kommer att tjänstgöra i hemvården på landsbygd som omvårdnadsansvarig sjuksköterska och i arbetsuppgifterna ingår att handleda och utbilda vårdpersonal.Dokumentation sker i Procapita plusDu är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska. Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen är önskvärt. Datorvana är ett krav då all dokumentation sker i IT-system. Körkort fodras.Du är en god organisatör, serviceinriktad och ansvarskännande samt kan utföra arbete självständigt. Att samarbeta med omvårdnadspersonal är självklart. Du är en positiv, flexibel och motiverad person som ser möjligheter och är lösningsfokuserad.Erfarenhet av hemsjukvård är meriterandeÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Tack på förhand!Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Schema läggs för 6 veckor i taget. Tjänstgöring dagtid samt var 6-e helg dagtid Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast Urval och rekrytering sker löpande.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-03-30