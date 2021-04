distributionsförare - Sinli Trading AB - Fordonsförarjobb i Stockholm

Sinli Trading AB / Fordonsförarjobb / Stockholm2021-04-06du ska jabba på Götlundagatan 10 124 71 Bandhagen Sinli Trading är ett matgrossistföretag som har levererat högkvalitativa råvaror till majoriteten av Stockholms Asiatiska restauranger. Vår affärsidé är enkel: Att leverera de bästa råvaror Asien har att erbjuda!Den asiatiska matkulturen rymmer många olika köksskolor. Indien är känt för sina varierande och kryddstarka grönsaksrätter. Det thailändska köket använder sig av heta kryddor som Chili. Kinesisk mat är betydligt snällare, liksom den japanska, där man ställer höga krav på att maten ska vara vackert arrangerad. Koreas nationalrätt Kimchi, heta grönsaksinläggningar med chili, serveras i stort sett i alla sammanhang. Gemensamt för dem alla är att råvarorna ska vara färska och att kocken har gedigen kunskap att balansera flertalet smaker med varandra, bland annat genom kryddning och tillagningstid. vi söker en stack kille med C eller B körkort, du lasta varor in i bilen och lerverera ut till våras kund, det kan händer att behöver bära våror in i Restaurang.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Sinli Trading ABGötlundagatan 1012471 STOCKHOLM5674564