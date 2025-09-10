Distributionselektriker
OneCo Networks AB / Elektrikerjobb / Valdemarsvik Visa alla elektrikerjobb i Valdemarsvik
2025-09-10
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OneCo Networks AB i Valdemarsvik
, Norrköping
, Hultsfred
, Eksjö
, Gotland
eller i hela Sverige
Är du redo för ett utvecklande arbete inom ett expanderande område fyllt av spänning? Bra! Då kan du läsa vidare.
Nu söker vi dig som vill börja arbeta som distributionselektriker hos oss på OneCo. Du kommer att bli tilldelad ett arbetsfordon som du får nyttja i tjänsten. Du blir hemstationerad vilket innebär att du utgår från hemmet till första jobb. När du är klar för dagen får du köra hem och parkera ditt arbetsfordon hemma.
Kort om tjänsten
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av arbete distributionselektriker. Du arbetar med alla förekommande arbeten inom lokalnät 0,4-1 kV. Uppdragen karaktäriseras av nyanläggningsarbeten men även drift- och underhållsarbeten förekommer.
Som distributionselektriker blir du en del av vårt viktiga arbete med att säkerställa en pålitlig eldistribution i våra projekt. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp där fokus är att samarbeta för att gruppen ska nå sina uppsatta mål
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är.
Nyanslutning, ombyggnad samt drift- och underhållsarbeten
Montage av elmätare och felavhjälpning
Hantering av mindre projekt kan förekomma
Elsäkerhetsledare
Löpande kontakter med berörda beställare och elentreprenörer
Inför arbetet kommer du få utbildning med teori och praktik av våra och kundens stödsystem som ger dig rätt förutsättningar för att utföra ett kvalitativt arbete hos oss.
Vem är då denna nya stjärna vi letar efter?
Vi tror att du är en noggrann, strukturerad och lösningsorienterad person. Du gillar att ta eget ansvar och en förmåga att snabbt se vad som krävs för att lösa olika arbetsuppgifter och moment. Troligtvis har du ett stort intresse för teknik och service och är ständigt på jakt efter att utveckla både dig själv och företaget.
Känns det som du? Checkar du även av följande punkter har vi en garanterad match!
Kommunikativ
God förmåga att bemöta kunder
B Körkort
Svenska flytande i tal & skrift
Datorvana
Gymnasiekompetens inom el
Vi ser att du har minst 2-3 års arbetslivserfarenhet som distributionselektriker
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Ordinarie arbetstid: Vardagar, heltid kl. 07:00-16:00.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Månadslön, förmåner och övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Körkort: B Körkort krävs
Ort: Hässleholm
Intervjuer genomförs löpande, skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen att söka!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Områdeschef Karoline Haag mobil 072 534 82 86 karoline.haag@oneco.se Ersättning
Månadslön Kollektivavtal förmåner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OneCo Networks AB
(org.nr 556670-2147) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Områdeschef
Karoline Haag karoline.haag@oneco.se 072-5348286 Jobbnummer
9501145