Distributionschaufför C-kort

Samkotrans AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2025-09-30


Vi söker en distributionschaufför med C-kort!
Vi söker en pålitlig och driven chaufför med C-körkort för distribution av gods till våra kunder. Tjänsten är på heltid och utgår från Stockholm.
Om jobbet:
Distribution av gods till företag och/eller privatpersoner

Dagliga körningar med fasta rutter eller varierande leveranser

Lastning och lossning av gods

Kundkontakt och leveranshantering

Vi söker dig som:
Har giltigt C-körkort

Har YKB och digitalt färdskrivarkort

Är punktlig, noggrann och serviceinriktad

Klarar av ett fysiskt arbete

Har god lokalkännedom (meriterande)

Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats

Bra villkor enligt kollektivavtal

Möjlighet till fast anställning

Fasta arbetsdagar och frihet under ansvar.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: Bedzeti.alma@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Samkotrans AB (org.nr 559273-0286)
Domarebacken 8 (visa karta)
145 57  NORSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9533486

