Distributionschaufför C-kort
Samkotrans AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2025-09-30
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samkotrans AB i Botkyrka
Vi söker en distributionschaufför med C-kort!
Vi söker en pålitlig och driven chaufför med C-körkort för distribution av gods till våra kunder. Tjänsten är på heltid och utgår från Stockholm.
Om jobbet:
Distribution av gods till företag och/eller privatpersoner
Dagliga körningar med fasta rutter eller varierande leveranser
Lastning och lossning av gods
Kundkontakt och leveranshantering
Vi söker dig som:
Har giltigt C-körkort
Har YKB och digitalt färdskrivarkort
Är punktlig, noggrann och serviceinriktad
Klarar av ett fysiskt arbete
Har god lokalkännedom (meriterande)
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats
Bra villkor enligt kollektivavtal
Möjlighet till fast anställning
Fasta arbetsdagar och frihet under ansvar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: Bedzeti.alma@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samkotrans AB
(org.nr 559273-0286)
Domarebacken 8
)
145 57 NORSBORG
För detta jobb krävs körkort.
