Diskare till Pinchos Heden
2025-10-12
Just nu söker vi diskare
Hos oss på Pinchos lever och utvecklas våra värderingar och vårt engagemang i varje medarbetare. Därför är det viktigt att hitta fina människor som passar in i just vår kultur och i vår restaurangmiljö för när alla trivs och mår bra så fungerar även jobbet bättre!
Att arbeta som diskare hos oss kräver att du under högt tempo kan vara noggrann och effektiv och alltid har gästens nöjdhet i fokus. Att du helt enkelt kan behålla ett lugn och fokus även när det är mycket att göra. Att disken flyter på även under de mest hektiska tillfällena är en fundamental del för en lyckad kväll. Du som diskare utgör kärnan för hela restaurangen, för utan ren disk kan vi inte servera våra fantastiska gäster.
Vilka är vi? På Pinchos tror vi på att leverera en WOW-upplevelse både till våra kunder men också till våra anställda. Vi uppmuntrar alla anställda att vara sig själva, och att just din unika personlighet tillsammans med alla andras är det som utgör Pinchos personlighet!
Pinchos är ett restaurangkoncept baserat på en svensk originalidé från Göteborg 2012. Huvudkontoret är tillika etablerat i Göteborg. Förutom att erbjuda ett brett, varierat utbud av smårätter i lokaler med extravagant dekor utmärker sig Pinchos också genom att vara världens första app-restaurang. Sedan starten har våra gäster tagit både oss, vår app och vår mat till sina hjärtan. 2014 öppnades konceptet upp för franchisetagare och 2017 startades en internationell etablering. I dagsläget har kedjan över 70 restauranger och expanderar stadigt.
Vi kan erbjuda dig en rolig arbetsplats
stora möjligheter att utvecklas i kedjan
ett innovativt koncept
fantastiska kollegor
För att passa bra hos oss tror vi att du har lätt för att ta initiativ
kan prestera i en miljö med högt tempo
är snabb, noggrann och effektiv
sprider positiv energi omkring dig
har erfarenhet från jobb i disk
Låter det som något för dig? Skynda dig att söka!
