Diskare 25%

2025-10-31
Fyren EkAlmen är en friskola för barn från förskoleklass till och med år 6 som startade i augusti 2012. Skolan ligger vackert belägen med närhet till Hjälmaren och naturområden i Ekeby-Almby öster om Örebro.
Fyrens ledljus är TRYGGHET, ANSVAR, DRIVKRAFT och SJÄLVKUNSKAP.
Nu söker vi diskare som vill bli en av medarbetarna i "Byssan" - vårt tillagningskök, som även består av två kockar och ett köksbiträde. Uppdraget är att diska efter lunchen för eleverna på skolan.
Tjänsten startar omgående och är en visstidsanställning fram till 251219 . Tjänstgöringsgrad 25%, måndag till fredag med 2 timmars arbetstid om dagen runt lunchtid.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi förväntar oss att DU:
• följer de rutiner vi har i köket
• tar ansvar och finns på plats på jobbet
• kan samarbeta med andra
• är effektiv och flexibel
• är stresstålig
• gärna har erfarenhet av restaurang och storkök
• har god kommunikation med kollegorna
Hos oss på Fyren EkAlmen erbjuds du ett arbete på en härlig och positiv arbetsplats med fantastiska kollegor.
ÖVRIGT
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: skola@fyrenekalmen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FEAkök". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fyren Ekalmen AB
(org.nr 556856-8629), http://www.fyrenekalmen.se
Braxenvägen 5 (visa karta
)
705 10 ÖREBRO Arbetsplats
Fyren EkAlmen Kontakt
Rektor
Marie Einarsson marie.einarsson@fyrenekalmen.se 019 - 70 70 331 Jobbnummer
