Digitaliseringsstrateg
Sigtuna kommun, Stab SOF / Datajobb / Sigtuna Visa alla datajobb i Sigtuna
2026-03-03
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Stab SOF i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Socialförvaltningen har ett brett ansvarsområde där myndighetsutövning och förebyggande insatser ingår, med mottagnings- och utredningsenhet, öppenvård, familjerätt, ekonomiskt bistånd, operativ enhet som arbetar med förebyggande insatser och en stab som arbetar förvaltningsövergripande.
Tjänsten är ny och ingår i stabens digitaliseringsgrupp för socialförvaltningens räkning tillsammans med ytterligare två personer.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara skiftande efter behov men som IT-strateg hos oss arbetar du strategiskt och långsiktigt med att:
* Utveckla och driva införande av digitala lösningar,
* Bidra med kreativa idéer, fånga in förvaltningens behov och omsätta de till konkreta projekt eller åtgärder,
* Säkerställa att det finns ändamålsenliga processer och arbetssätt för digitalisering i verksamheterna,
* Medverka i kommunövergripande digitaliseringsforum bland annat avseende strategiska digitala utvecklingsfrågor,
* Inspirera, utbilda och coacha chefer och medarbetare kring digitaliseringsfrågor,
* Viss systemförvaltning och administration ingår.Kvalifikationer
Du har en för tjänsten relevant akademisk utbildning inom IT/strategi/digitalisering. Du har även mycket god förståelse för verksamhetsprocesser och förändringsledning och du har god förmåga att kommunicera teknik på ett för målgruppen begripligt sätt. Utöver detta är det meriterande om du har erfarenhet av att driva digitaliseringsprojekt inom offentlig sektor samt erfarenhet av socialtjänstens olika verksamhetsområden.
Du arbetar enligt en tydlig process och du har förmåga att organisera och planera ditt arbete så att du slutför det som påbörjats och håller deadlines.
Du är kreativ med förmåga att tänka i nya banor och finna nya lösningar i enlighet med de långsiktiga strategierna och du ser samband i komplex information. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa nya relationer.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
I den här rekryteringen genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.htmlVi
undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Stab SOF Kontakt
Stabschef
Anna-Karin Åberg anna-karin.aberg@sigtuna.se Jobbnummer
9773424