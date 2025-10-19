Digital Strategist Skapa Värde för Kunder
Talent & Partner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-10-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Digital Strategist - Skapa Värde för Kunder
Vi söker, för kunds räkning, en driven och engagerad medarbetare som brinner för kundrelationer och digital marknadsföring. Vår kund är en ledande aktör inom den digitala branschen och hjälper företag att växa genom strategiska och skräddarsydda marknadsföringslösningar. Vill du vara med och göra skillnad för deras kunder? Läs vidare!Publiceringsdatum2025-10-19Om företaget
Företaget är en av de mest framstående leverantörerna av digitala marknadsföringstjänster i Norden och har hjälpt tusentals kunder att stärka sin närvaro online. Med expertis inom SEO, SEM, webbutveckling och sociala medier, levererar de tjänster som maximerar synlighet och driver tillväxt för företag i olika branscher.
Företagskulturen kännetecknas av innovation, samarbete och en passion för att överträffa förväntningar. Här erbjuds du möjligheten att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Kunden har en stark lokal närvaro i Sverige men är även en del av en större internationell koncern, vilket skapar möjligheter till både karriärutveckling och kunskapsutbyte över gränserna.
Företaget värdesätter sina medarbetares välbefinnande och erbjuder en rad förmåner, såsom flexibla arbetstider, utbildningsmöjligheter och sociala aktiviteter som stärker gemenskapen på arbetsplatsen. Här får du chansen att göra karriär och samtidigt bidra till kunders framgång genom kreativa och datadrivna lösningar.
Är du en strategisk tänkare som vill arbeta med att stärka företags digitala närvaro? Vi söker en Digital Strategist som vill hjälpa företag att nå sina mål.
Dina uppgifter
Skapa och implementera skräddarsydda strategier för kunder inom SEO, SEM och webbdesign.
Ge datadrivna rekommendationer för optimering av digitala kampanjer.
Följa upp kundprojekt och säkerställa att vi överträffar deras förväntningar.
Vem du är
Du har en passion för digital marknadsföring och en stark analytisk förmåga.
Erfarenhet av att arbeta med kunder och förstå deras behov.
En lagspelare som också trivs med att ta eget ansvar.Så ansöker du
I samarbete med Talent&Partner välkomnar vi din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Skicka dina ansökningshandlingar, inklusive CV och ett personligt brev, till work@talentpartner.se
. Se alla våra jobbmöjligheter på www.talentpartner.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9563524