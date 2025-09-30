Digital Marknadskommunikatör Helsingborg
Är du en kreativ digital kommunikatör med öga för detaljer och känsla för berättelser som engagerar? Nu söker vi dig som vill arbeta med att planera, samordna och genomföra digital kommunikation kopplad till våra olika uppdrag - i en roll där varje dag kan erbjuda nya möjligheter att inspirera och informera.
Om uppdraget
Som digital marknadskommunikatör blir du en viktig del i teamet med fokus på att skapa innehåll som stärker varumärke och lyfter fram verksamhet. Du arbetar operativt med:
Planering och produktion av innehåll för webb och sociala medier
Destinationsjournalistik, där du lyfter fram platser, människor och berättelser
Copywriting, storytelling, bild och filmproduktion
Paketera och anpassa materialet för publicering i digitala kanaler
Du kommer att arbeta nära både kommunikationsteamet och andra avdelningar för att säkerställa att våra budskap är relevanta, enhetliga och engagerande.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av digital kommunikation och innehållsproduktion, gärna med inriktning mot marknadsföring och destinationskommunikation. Du är van att arbeta självständigt, är nyfiken, initiativrik och har ett kreativt driv.
Du har god känsla för språk, bild och tonalitet - och behärskar relevanta digitala verktyg för publicering och innehållsskapande.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Omfattning: 50 %
Start: 6 oktober 2025
Uppdragets längd: 6 månader
Placering: Helsingborg
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
