Digital Marknadskommunikatör Helsingborg

Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Helsingborg
2025-09-30


Är du en kreativ digital kommunikatör med öga för detaljer och känsla för berättelser som engagerar? Nu söker vi dig som vill arbeta med att planera, samordna och genomföra digital kommunikation kopplad till våra olika uppdrag - i en roll där varje dag kan erbjuda nya möjligheter att inspirera och informera.

Om uppdraget

Som digital marknadskommunikatör blir du en viktig del i teamet med fokus på att skapa innehåll som stärker varumärke och lyfter fram verksamhet. Du arbetar operativt med:

*

Planering och produktion av innehåll för webb och sociala medier
*

Destinationsjournalistik, där du lyfter fram platser, människor och berättelser
*

Copywriting, storytelling, bild och filmproduktion
*

Paketera och anpassa materialet för publicering i digitala kanaler

Du kommer att arbeta nära både kommunikationsteamet och andra avdelningar för att säkerställa att våra budskap är relevanta, enhetliga och engagerande.

Om dig

Vi söker dig som har erfarenhet av digital kommunikation och innehållsproduktion, gärna med inriktning mot marknadsföring och destinationskommunikation. Du är van att arbeta självständigt, är nyfiken, initiativrik och har ett kreativt driv.

Du har god känsla för språk, bild och tonalitet - och behärskar relevanta digitala verktyg för publicering och innehållsskapande.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Om tjänsten
*

Omfattning: 50 %
*

Start: 6 oktober 2025
*

Uppdragets längd: 6 månader
*

Placering: Helsingborg

Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - så skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Not Specified

Sista dag att ansöka är 2025-10-10
