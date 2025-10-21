Digital Content Manager
Breakthrough Group AB / Marknadsföringsjobb / Jönköping Visa alla marknadsföringsjobb i Jönköping
2025-10-21
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Breakthrough Group AB i Jönköping
Vill du vara med och förändra världen - ett inlägg, ett avsnitt och ett budskap i taget?
Vi på Breakthrough Group AB söker en Digital Content Manager på 50% som vill arbeta nära Andreas Forsén Jonsson och hjälpa hans varumärke att växa digitalt.
OM ROLLEN
Du ansvarar för att planera, strukturera och publicera innehåll för Andreas kanaler på Meta (Instagram och Facebook), LinkedIn och TikTok. Du hjälper även till att utveckla och sprida hans podd genom smarta digitala strategier. Du blir en nyckelperson i teamet som bygger varumärke, når nya målgrupper och sprider vårt budskap om personlig utveckling och social hållbarhet.
OM DIG
Du har erfarenhet av att arbeta med digital strategi, sociala medier och innehållsskapande. Du vet vad som engagerar och hur man får ett varumärke att växa. Du är kreativ, strukturerad och har ett öga för estetik och tonalitet. Erfarenhet av att arbeta med värderingsdrivna varumärken är meriterande. Framför allt brinner du för att skapa innehåll som gör skillnad.
HOS OSS
Vi är ett litet men passionerat team som värdesätter både hjärta och resultat. Tjänsten är på 50% och utgår från vårt kontor i Jönköping, med möjlighet till utveckling för rätt person.
Vill du vara med och skapa innehåll som inspirerar? Skicka in din ansök, intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: henrik@andreasjonsson.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk mailet: CONTENT MANAGER". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Breakthrough Group AB
(org.nr 559425-0051), http://www.andreasjonsson.nu Kontakt
Henrik Forsén Jonsson henrik@breakthroughgroup.se Jobbnummer
9568045