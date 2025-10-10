Dietist, vikariat
2025-10-10
Svartbäckens vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Svartbäckens vårdcentral!
Vi söker nu dig som är dietist och intresserad av att komma till vårt team på Svartbäckens vårdcentral! Vår dietist kommer att gå på föräldraledighet, därför erbjuder vi nu ett vikariat på 80-100% med tillträde enligt överenskommelse, till och med december 2026.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmånspaket via vårt kollektivavtal. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Som dietist i Nära vård och hälsa arbetar du på primärvårdsnivå. Uppdraget innefattar hela befolkningen i Uppsala län, i alla åldrar, BVC- och äldremottagning. Arbetsuppgifterna består av kostbehandling och rådgivning till patienter enskilt och i grupp samt även intern utbildning av övrig personal, utreda, behandla och förebygga sjukdom och symtom kopplat till kost.
Ansvar och arbetsuppgifter kan vara tex:
• Genomföra nutritionsvärderingar och bedömningar av patienters näringsstatus
• Utforma och implementera individuellt anpassade kostplaner för att möta patienters specifika behov och mål
• Ge råd och stöd till patienter med kostrelaterade hälsoproblem, såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och matsmältningsproblem
• Utbilda och informera patienter, familjer och vårdteam om näringsrelaterade ämnen och bästa praxis för hälsosam kost
• Delta i tvärprofessionella möten och samarbeta med andra vårdgivare för att säkerställa en integrerad vårdplan

Publiceringsdatum2025-10-10

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist, gärna med tidigare erfarenhet från arbete i primärvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har kapacitet att arbeta självständigt samt med god förmåga utveckla verksamheten och samarbetet, såväl inom som mellan vårdcentralerna respektive med vårdgrannar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, vilket för oss betyder att du vill bidra till ett gott arbetsklimat genom att vara positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet, samtidigt som du har vana och drivkraft att arbeta självständigt.
Vår verksamhet
Svartbäckens vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och är en av länets största vårdcentraler med ca 19 000 listade patienter. Vi ligger centralt i Uppsala och är 75 medarbetare där alla yrkesprofessioner inom vårdcentralens uppdrag finns representerade. Våra patienter är både unga och äldre som bor i området eller i omkringliggande landsbygd. Det gör vårt arbete både omväxlande och utvecklande. Till verksamheten hör även filialerna i Bälinge och Björklinge.
Vill du veta mer?
För mer information är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Mattias Högdal på telefon: 018-611 74 05 eller e-post: mattias.hogdal@regionuppsala.se
.
Du kan även kontakta representanter från de fackliga organisationerna som nås via växeln för Region Uppsala på telefon: 018-611 00 00.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation och intyg på det som styrker din åberopade kompetens tillsammans med din ansökan. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
