Dietist till IVA - Region Sörmland - Dietistjobb i Nyköping

Region Sörmland / Dietistjobb / Nyköping2020-08-25Dietistenheten NyköpingVälkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!2020-08-25Är du dietist som söker ett uppdrag där du kan arbeta varierat och fritt. Vill du även vara med och påverka ditt arbete är det här rätt arbetsplats.Primärvårds- och specialistvårdsdietister i Sörmland är organiserade i en dietistorganisation som tillhör länskliniken Paramedicin Sörmland med 270 stycken medarbetare, vars uppgift är att skapa bästa möjliga välbefinnande och bättre livskvalitet för patienter som är i behov av rehabilitering. Vi känner respekt och engagemang för våra patienter, i centrum står patientens hälsa och livskvalitet. Totalt finns ungefär 43 stycken härliga dietistkollegor i Sörmland. Vi arbetar utifrån att kvalitet går före kvantitet.Välkommen till en arbetsplats där du gör skillnad varje dag!Primärvårdsenheten respektive specialistvårdsenhet har varsin dietistchef med ett tätt samarbete, detta innebär möjligheter att förändra sitt uppdrag under tid. Vi har ett väl utvecklat nätverk med dietistkollegor och träffas regelbundet, har fin gemenskap och är aldrig längre bort än en skypelänk.Nyköping är vackert beläget vid havet och med närhet till natur. Det finns bra pendlingsmöjligheter med tåg och buss. I Nyköping har ett nytt system för mathantering införts "Fleximat". Patienterna får stor valmöjlighet att välja mellan små näringstäta portioner och mellanmål oavsett tid på dygnet och all mat är tillagad i sjukhusköket.I Sörmland finns goda möjligheter till att forska via Centrum för klinisk forskning. Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete och den egna kompetensutvecklingen. Vi använder olika sorters bioimpedans exempelvis Tanita kroppsanalysator samt indirekt kalorimetriFörmånerVi har flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag på 2500krRegelbundna träffar med dietister inom länet för kompetensutvecklingMöjlighet att hyra personalbostäder.Tjänsten som dietist på IVA är ny, du får arbeta upp nutritionsrutiner och arbetssätt tillsammans med personalen. Många patienter har enteralnutrition. Som dietist beräknar du behov av energi och protein, till din hjälp för energibedömning kan du använda indirekt kalorimeteri. Du har koll på behov och intag av exempelvis fosfat och magnesium. Du utreder och bedömer toleransbesvär, fiberbehov, födoämnesöverkänslighet, refeeding syndrom, ventikelretention och svårighet med vätskebalansen. Du har anhörigsamtal under vårdtiden samt planering med patienterna inför hemgång. Patienter som legat på IVA följs upp av team från iva där även du kommer att vara med.Du är med på ronder, föreläser för personal, utarbetar riktlinjer och lathundar.Din kompetensDu är legitimerad dietist. Vårt arbete utgår från evidensbaserade riktlinjer och etisk kodexTjänsten passar dig som trivs med högt tempo, varierande arbetsuppgifter och klarar att hålla koll på många saker samtidigt. Din insats är viktig för en god och patientsäker vård varför vi vill att du är en noggrann och strukturerad person. Du har lätt för att samarbeta, men är även trygg med att arbeta under eget ansvar och tar egna initiativ. Du kan planerar, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Har intresse och vilja att hjälpa andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.AnställningsformTillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse.Vi utvecklar dietistenheten och önskemål att ha dietist under hela vecka finns från flera kliniker, helgtjänstgöring kan förekomma.Information om tjänsten lämnas avEnhetschef Anna Berglund, 072-142 01 40, anna.berglund@regionsormland.se anna.berglund@regionsormland.se )' rel='nofollow'>https://sormland.powerinit.com/Modules/Recruitments/ anna.berglund@regionsormland.se Facklig representant Naturvetarna Ida Myrbäck, 016-10 54 24, ida.myrback@regionsormland.se ida.myrback@regionsormland.se )' rel='nofollow'>https://sormland.powerinit.com/Modules/Recruitments/ ida.myrback@regionsormland.se Legitimerad dietist Ulrika Betzer, 0155-24 76 37, ulrika.bentzer@regionsormland.se Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.Kom och jobba hos oss på dietistenheten!Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2020-09-30.Intervjuer kan komma att ske löpande.Se våra förmåner ( http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/) Följ oss gärna på Facebook ( http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/) Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Sista dag att ansöka är 2020-09-30