Dietist för framtidens primärvård!
Region Östergötland / Dietistjobb / Norrköping Visa alla dietistjobb i Norrköping
2025-12-18
Vi söker dig som är dietist och vill bidra med din kompetens i framtidens primärvård!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården.
Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av kostbehandling och rådgivning till patienter främst enskilt samt även intern utbildning av övrig personal, utreda, behandla och förebygga sjukdom och symtom kopplat till kost. I rollen arbetar du självständigt med nutritionsbedömning, kostanamnes och individuella kostplaner samt ger rådgivning vid bland annat ofrivillig viktnedgång, diabetes typ 2, hyperlipidemi och IBS/mage-tarm.
Ansvar och arbetsuppgifter kan vara till exempel vara:
Genomföra nutritionsvärderingar och bedömningar av patienters näringsstatus.
Utforma och implementera individuellt anpassade kostplaner för att möta patienters specifika behov och mål.
Ge råd och stöd till patienter med kostrelaterade hälsoproblem, såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och matsmältningsproblem.
Delta i tvärprofessionella möten och samarbeta med andra vårdgivare för att säkerställa en integrerad vårdplan.
Du samarbetar nära läkare, sjuksköterskor och andra vårdpersonal för en helhetsinriktad primärvård och dokumenterar i journalsystemet. Du kommer att ingå i jourverksamhet där dietister täcker upp för varandra vid ledigheter till exempel på sommaren.
Arbetsgrupp
Din tjänst är idag uppdelad på två vårdcentraler i Norrköping och du kommer att ha möjlighet att vara med och påverka den framtida organisationen som kommer att vara under översyn.
Vi förväntar oss att du nyfiket och engagerat tar dig an de utmaningar som vi ställs inför och är flexibel i ditt sätt att tänka nytt och löser problemen som vi kan ställas inför.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad dietist, gärna med tidigare erfarenhet från arbete i primärvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska arbeta självständigt samtidigt som vi vill att du samarbetar och bidrar till det gemensamma uppdraget på vårdcentralen. Du har vetenskap och evidens i fokus och ser positivt på möjligheter till nya samarbeten och arbetssätt. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, vilket för oss betyder att du vill bidra till ett gott arbetsklimat genom att vara positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet, samtidigt som du har vana och drivkraft att arbeta självständigt.
Du har möjlighet till stor delaktighet och inflytande på arbetets upplägg, ditt schema och dina arbetsuppgifter. Vi ger möjlighet till att utföra visst arbete på distans. Utöver det dagliga patientarbetet prioriterar vi utvecklingsarbete som bidrar till mervärde för oss och våra patienter.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
