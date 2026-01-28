DevOps Engineer - Infrastruktur Automatisering
2026-01-28
Vill du vara med och utveckla och förvalta robusta och säkra infrastrukturplattformar i komplexa miljöer? Nu söker vi en DevOps Engineer som vill arbeta med automatisering, systemintegration och modern infrastruktur i ett team där samarbete och tekniskt djup står i fokus.
Detta uppdrag i Linköping omfattas av säkerhetsskydd och kräver att du blir godkänd enligt gällande regelverk.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om uppdraget
Du blir en del av ett DevOps-team som ansvarar för både nya och befintliga infrastrukturplattformar. Rollen har ett tydligt fokus på Infrastructure as Code och automatisering, där du tillsammans med dina kollegor bygger, vidareutvecklar och förvaltar Windows- och Linuxbaserade tjänster.
Eftersom många av systemen har höga säkerhetskrav är IT-säkerhet en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet. Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du bland annat med att:
Sätta upp nya miljöer genom automatisering
Skapa och underhålla systemintegrationer via automatiserade lösningar
Utveckla och realisera nya tekniska förmågor i nära samarbete med teamet
Förvalta och vidareutveckla IT-infrastruktur med hjälp av Infrastructure as Code
Felsöka och hantera tekniska incidenter
Dokumentera lösningar och dela kunskap inom teamet
Vem vi söker
Vi söker dig som är driven, positiv och trygg i din tekniska kompetens. Du trivs med att ta eget ansvar, förbättra arbetssätt och bidra till både teamets och plattformarnas utveckling. Du arbetar självständigt när det krävs, men värdesätter samarbete och kunskapsdelning högt.
Har du erfarenhet av att leda mindre tekniska initiativ eller agera tekniskt bollplank för kollegor ser vi det som ett plus.
Dokumentation är en viktig del av rollen, vilket innebär att du behöver behärska både svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet som DevOps Engineer eller liknande roll
God kompetens inom Windows och/eller Linux
Vana av att arbeta med programmering och scripting, exempelvis Python och PowerShell
Erfarenhet av systemintegration och arbete i komplexa miljöer
Goda kunskaper inom infrastruktur och nätverk
Praktisk erfarenhet av Infrastructure as Code, till exempel med Ansible
Låter det här som nästa steg för dig? Hör av dig så berättar vi mer.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Christian Gidlöv christian.gidlov@eccera.com Jobbnummer
9709902