Depåchef Kiruna

2026-01-07
Vi söker en van ledare med entreprenörsdriv som depåchef till vår depå i Kiruna.
Vi vill att du ska komma fram säkert
Saferoad är en ledande tillverkare och distributör av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Vi vill att du ska komma fram säkert, oavsett om du kör bil, cyklar eller går och strävar därför efter att göra livet på vägen säkrare. Med ett brett utbud av produkter och tjänster erbjuder vi expertis inom en rad områden.
Vi gör livet på vägen säkrare!
Saferoad har både utvecklat verksamheten och tagit marknadsandelar. En spännande resa väntar. Vi söker dig som är en erfaren ledare med tydliga ledar- och entreprenöregenskaper från bygg-/anläggning, alternativt uthyrningsbranschen/lager och logistik. I rollen som depåchef kommer du leda det operativa och strategiska arbetet på vår depå i Kiruna. Du kommer även ansvara över bland annat:
Kundbesök där fokus ligger på att stärka relationen mellan oss och våra kunder, samt att vårda varumärket Saferoad.
Uppsökande säljarbete.
Inköp av material.
Planläggning och utförande av den dagliga verksamheten
Resultat- och budgetansvar.
Personalansvar över depåmedarbetare.
Samordna våra produkter och tjänster till våra kunders behov.
Om dig
För att lyckas med rollen som depåchef ser vi det som meriterande att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare, samt att du har en lokal anknytning till anställningsorten.
Du är självgående och har en god samarbetsförmåga med ett motiverande ledarskap, med en drivkraft att ta initiativ och skapa struktur.
Du som person är kommunikativ då vi samarbetar mycket mellan avdelningar internt, men även i samarbete med externa aktörer. Du trivs i en roll där du har stort ansvar och har förmågan att kombinera kundmottagande med administrativt ansvar och support.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Arbetserfarenhet från bygg-/uthyrningsbranschen eller lager och logistik
• Tidigare arbetat som platschef, alternativt med arbetsledning på väg
• Säljerfarenhet
• Goda kunskaper i företagsekonomi
• Förarbevis hjullastare/truck
• C-kort
Vi erbjuder
Hos oss på Saferoad Traffic erbjuds du en plats i organisation med goda värderingar där vi arbetar efter våra värdeord: Omtanke, Drivkraft och Integritet. I vårt dagliga arbete är hälsa och säkerhet för våra medarbetare av högsta prioritet. Saferoad Traffic står inför spännande utmaningar med stark framtidstro där vi ser fram emot att ha med dig, din kompetens och ditt driv. I rollen som depåchef kommer du vara delaktig i utvecklingen av verksamheten, och du kommer vara en del av en arbetsplats som genomsyras av positivitet och där vi värnar om oss som team.
Om anställningen
Lön: Månadslön enligt ö.k
Placeringsort: Kiruna
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Låter det här intressant för dig?
Då är du varmt välkommen med din ansökan.
